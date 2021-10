Brenda Asnicar contó detalles de su relación con Charly García

Se conocieron en 2019 por un proyecto musical y, desde ese entonces, la actriz y el cantante forjaron una gran amistad. Mirá el video.

Brenda Asnicar fue invitada al programa Flor de Equipo en Telefé y se animó a hablar de todo. En una de las secciones “cuestionario intragable”, la conductora le pidió que cuente algo inédito acerca de la amistad que tenía con Charly García y la actriz, además, reveló detalles de cómo es la casa del reconocido cantante.

“Mi último encuentro con él fue increíble. Desayunamos y vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix, me mostró todo el documental”, arrancó diciendo. “Fue tipo diez de la mañana. Él se levanta temprano y empieza con la guitarra”, siguió. En ese momento, Analía Franchín, panelista también del programa, le preguntó acerca de la casa del músico. “Está toda pintada de blanca”, contó y luego agregó: “Vive con Mecha. Le gusta mucho ver cine antiguo. A veces me quedo a dormir, a veces me voy temprano”.

La relación entre Brenda y Charly nació en el 2019 luego de que grabaran una canción juntos para el álbum “Vos sos Dios”. La conexión entre ellos fue a través de Mercedes Iñigo, la pareja del cantante y amiga de la actriz. Desde ahí, el vínculo se fue agrandando con el correr del tiempo y hoy, son grandes amigos que comparten sus saberes musicales y grandes momentos personales.