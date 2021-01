Boudou pidió el “indulto presidencial”

Amado Boudou le reclamó a Alberto Fernández “una solución política” ante la situación de los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas detenidos, luego del fallo del juez Daniel Obligado que ordenó que vuelva a prisión.

El ex vicepresidente respondió de esa forma ante la consulta sobre un indulto presidencial, una idea agitada por sectores del kirchnerismo duro. “Esta situación requiere una solución política porque el lawfare es una cuestión política”, afirmó Boudou en una entrevista en AM 750. “No podemos perder de vista es que están armando la campaña 2021 alrededor de las causas judiciales”, advirtió.

A última hora del miércoles, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le revocó la prisión domiciliaria a Boudou y ordenó que vuelva a la cárcel para cumplir la pena por la causa Ciccone, un efecto de la decisión de la Corte Suprema de confirmarle la condena.

La defensa de Boudou adelantó que apelará esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el retorno a prisión no se produciría de manera inmediata. Aunque tiene diez días para apelar, la definición se daría recién después de la feria judicial.

Alberto Fernández se refirió esta mañana al fallo y cuestionó a Obligado. “Ese es un claro ejemplo de jueces que hacen las cosas porque tiene miedo de salir en la tapa de Clarín”, fustigó, al tiempo que también cuestionó la decisión de la Corte sobre Boudou. “Más allá de la culpabilidad, que es algo que no pongo en tela de juicio, no puede ser que la Corte no se expida sobre la libertad de una persona que estuvo en la función pública y se exprese sobre ese tema con un artículo vergonzoso como el 280”, apuntó

En otras oportunidades Boudou había rechazado la posibilidad de un indulto porque implicaría admitir la culpabilidad en la causa, y lo que reclamó fue la anulación del juicio, algo que reiteró esta mañana en otra entrevista. “Creo que hay que anular mi juicio y volverlo a hacer. La sentencia es nula”, dijo a El Destape.

En esa nota también apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández al afirmar que esperaba cambios en la situación judicial. “Sin duda pensé con este gobierno en el poder el lawfare no iba a ser así. Es grave lo que está pasando y la democracia está degradada”, señaló.

“El año que viene, en campaña, van a ir directo contra Cristina Kirchner. Lo más importante es entender lo que están haciendo contra Cristina”, dijo en otra advertencia al gobierno.

Boudou también cuestionó a la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, por mantener como asesor al ex director del Servicio Penitenciario Federal durante el macrismo, Emiliano Blanco, a quien responsabilizó por el espionaje ilegal a los ex funcionarios detenidos.