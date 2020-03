Boris Johnson tiene coronavirus

El líder británico comunicó la noticia en su cuenta de Twitter, un día después de que el príncipe Carlos también informara que está contagiado

El primer ministro del Reino Unido, Boris Jonhson, comunicó este viernes que tiene coronavirus. “En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy auto-aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió en Twitter el mandatario británico, el primero de todo Europa en contraer Covid-19.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020