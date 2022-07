Biden afirma que Estados Unidos “no se alejará” de Medio Oriente

El presidente estadounidense sostuvo que su país no dejará un vacío que podría ser llenado por China, Rusia o Irán, y aseguró que el objetivo de Washington es construir un futuro positivo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado (16.07.2022) a los líderes árabes que Washington seguirá plenamente comprometido con Medio Oriente y no cederá su influencia a otras potencias. El mandatario participó en la cumbre de seguridad que se celebra en Yeda (Arabia Saudita), organizada por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG + 3).

Biden aseguró que no permitirá que su país deje un vacío en la región para que Rusia o China puedan aprovecharlo. “Lo voy a decir bien claro: Estados Unidos seguirá siendo un aliado involucrado en Oriente Próximo. No nos alejaremos para dejar un vacío que puedan ocupar China, Rusia o Irán”, sostuvo. “Estados Unidos tiene interés en construir un futuro positivo en la región, en alianza con todos ustedes, porque no nos vamos a ninguna parte”, agregó.

En un claro mensaje a los dirigentes presentes, de Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, más Jordania, Irak y Egipto, Biden agregó que “el futuro lo ganarán los países que liberen todo el potencial de sus poblaciones (…), donde los ciudadanos puedan cuestionar y criticar a los líderes sin temor a represalias”.

Tensiones y volatilidad

Buena parte de la reunión del GCC + 3 estuvo dedicada a las actuales tensiones con Irán, némesis regional de Arabia Saudita, ahora prácticamente desvinculado del histórico acuerdo nuclear firmado en 2015 con la comunidad internacional tras la retirada unilateral de Estados Unidos tres años después de la firma, bajo la pasada administración de Donald Trump.

Biden acude a la cumbre, donde también expresó su preocupación por la volatilidad de los precios del petróleo, en esta última escala de su gira regional, la primera desde que llegó al cargo, y donde ha tratado la situación en la zona con líderes israelíes y palestinos, así como con el primer ministro iraquí, Mostafá al Kazemi, y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Fuente: DW