Bianco, Gollan y Costa presentaron la situación epidemiológica y dieron detalles sobre la temporada de verano en la Provincia

Los ministros compartieron recomendaciones para llevar adelante de manera segura tanto la temporada vacacional como las celebraciones de fin de año.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los ministros de Salud, Daniel Gollan, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, brindaron hoy detalles sobre la situación epidemiológica, el esquema de fases y el inicio de la temporada turística en la provincia de Buenos Aires. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación.

El ministro Gollan expuso el mejoramiento de las variables que dan cuenta de la situación epidemiológica y señaló que la semana pasada el promedio diario de contagios en toda la provincia fue de 1.751 (a modo de comparación, habían sido 5.845 en la última semana de agosto). En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el promedio diario de la semana pasada fue de 1.020 casos, mientras que en el interior bonaerense la cifra fue de 727. A la vez, el total de contagios en todo el territorio la última semana fue de 10.712 (frente a los más de 39.000 de finales de agosto). Las cifras también muestran descensos en la cantidad de internados por COVID-19 en unidades de terapia intensiva, que llegan a 570 en el AMBA y a 188 en el interior provincial. Finalmente, Gollan instó a la población a no relajarse: “Estamos a poco tiempo de contar con vacunas, hay que aprovechar este momento de baja de las variables y seguir cumpliendo con todos los protocolos y cuidados. Si todos tenemos esta responsabilidad y la ejercemos plenamente vamos a poder tener un 2021 mucho mejor”.

Por su parte, Costa brindó precisiones sobre la temporada turística que se inicia hoy en la provincia y que continuará hasta el 4 de abril. En tal sentido, dijo que quienes se desplacen por la provincia con fines turísticos tendrán que contar, como único requisito, con un certificado habilitante para vacacionar que se podrá tramitar a través de la web argentina.gob.ar/verano o de la aplicación Cuidar. Asimismo, el Ministro afirmó que desde el Estado se está brindando todo lo que se necesita para cuidar a quienes viajan, y agregó: “Los prestadores turísticos y los establecimientos están adaptándose o completamente adaptados a las normas sanitarias, pero no alcanza con que tengamos protocolos si quienes se desplazan a los municipios como turistas y se van de vacaciones no son responsables y no cumplen con las medidas que sabemos que hay que cumplir”. Costa expresó que el trabajo realizado apunta a que “quienes pueden tomarse unos días de descanso disfruten, y que quienes viven del turismo, que en muchos municipios es una parte importante de la economía y fue una de las actividades más castigadas por esta pandemia, puedan empezar a llevar adelante su trabajo y volver a generar ingresos”.

A su turno, Bianco agradeció al Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, por el trabajo realizado junto a la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Provincia para el desarrollo de las aplicaciones e instrumentos informáticos que servirán para gestionar la temporada. Por otro lado, en lo referido al esquema de fases, Bianco señaló que “por primera vez desde el comienzo de la pandemia todos los distritos de la provincia de Buenos Aires están en situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio”, en consonancia con el decreto de necesidad y urgencia emitido por el Gobierno nacional la semana pasada. En tal sentido, actualmente 112 distritos bonaerenses se encuentran en fase 4 y 23 en fase 5.

Por último, el Jefe de Gabinete de la Provincia compartió una serie de recomendaciones de cara a las fiestas de fin de año, que incluyen realizar reuniones en grupos reducidos de hasta diez personas y preferentemente al aire libre o en ambientes con buena ventilación natural, seguir con el uso de tapabocas y tapanariz, mantener el distanciamiento de dos metros (especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos de riesgo), higienizar las superficies y espacios de uso común y no compartir el uso de utensilios y platos. “Son cuestiones de sentido común y muy simples de cumplir. Nadie quiere coartar la posibilidad de que tengamos unas fiestas con nuestras familias y amigos, como nos merecemos, pero teniendo relativamente contenida la pandemia y estando tan cerca del período de vacunación no queremos tener un problema en el marco de las celebraciones”, finalizó Bianco.