Berazategui avanza con el programa Potenciar Trabajo

Cerca de 2000 personas beneficiarias del Programa en Berazategui se encuentran activas y trabajando en la mejora y embellecimiento de la ciudad. El objetivo de Potenciar Trabajo es generar crecimiento en la empleabilidad y la producción a través de la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

El secretario de Organizaciones No Gubernamentales local, Marcelo Benedetti, explicó: “Con Potenciar Trabajo los beneficiarios vuelven a dar una contraprestación, como era con Argentina Trabaja, situación que en el gobierno anterior se había dejado de lado”, y agregó: “Los beneficiarios tienen que presentarse en lugares que les asignamos para cumplir determinadas tareas”.

De esta manera, el funcionario remarcó que gran parte de ellos se encargan del mantenimiento y embellecimiento de plazas y de las principales arterias de la ciudad, construcción y colocación de garitas de colectivos, señalizadores de calles, mantenimiento de espacios verdes, entre otras tareas.

Cabe destacar que aquellos beneficiarios del Programa que no se presenten en los lugares a los que fueron asignados para desarrollar sus tareas serán dados de baja. Asimismo, quienes se hayan anotado y aún no han sido notificados si fueron aceptados o no, deben comunicarse al 4356-9200 internos 1314/15.