Beatriz Sarlo: “Macri dijo vengo a darle felicidad a los argentinos y dejó el 40% de pobreza”

La ensayista Beatriz Sarlo evaluó, en diálogo con LN+, la decisión de Patricia Bullrich de renunciar a su candidatura a las elecciones legislativas: “Han hecho algún acuerdo a futuro. Bullrich creyó que ser candidata a diputada en esta vuelta podía favorecer sus planes electorales presidenciales, pero vio que eso podía crearle más enemigos dentro del PRO”.

Según dijo al conversar con Mesa Chica, ese escenario hizo que la exministra de Seguridad decidiera “unificar”, algo que “la ayudó a unificar también con [Horacio Rodríguez] Larreta”. Y entonces resumió: “Se piensa, como tantos argentinos, presidenta de la república”.

“¿Todos quieren ser presidentes?”, preguntó entonces el periodista y conductor de Mesa Chica, José Del Rio. “Sí, parece que no leyeran la historia argentina y lo mal que les fue a los recién llegados”, respondió esta intelectual que encuentra en “la ambición” la razón detrás de ese deseo de tantos por convertirse en jefes de Estado.

“No diría ambición de poder, sino una cierta ambición de constitución: autoconstituirse como el sujeto o el ciudadano más importante de un espacio histórico”, aclaró Sarlo. Y siguió su análisis: “Por otro lado, la contienda política en ese nivel es la más interesante”. Así, afirmó que, si bien algunos debates son importantes, no todos “van a la televisión”.

Allí fue que se refirió a “lo que le ocurrió a Mauricio Macri” cuando gobernó: “Dijo: ‘vengo a ser la felicidad de los argentinos’, y dejó al 40% en la pobreza”. En ese momento, y ante la consulta de quién fue el responsable de esa contradicción, si el expresidente o Durán Barba, Sarlo puntualizó: ”Yo no voy a decir que los asesores de discurso son culpables de lo que dicen los políticos que abren la boca. Si no son lo suficientemente inteligentes como para evaluar los discursos que reciben de sus asesores, que no se postulen a presidentes, ni siquiera a diputados o senadores”.

El día que conoció a Alberto Fernández y el “linaje” de Cristina Kirchner

Durante la entrevista, Sarlo también recordó la primera vez que vio a Alberto Fernández. Tal como narró, fue en la sala contigua al Salón Blanco y el actual mandatario había ido en su rol de jefe de Gabinete. “Kirchner entraba y salía para hablar con los invitados de Fernández”, rememoró. Y cerró el relato con una anécdota: “Fue una comida donde estaba el gran historiador Tulio Halperín Donghi y Julio Bárbaro. Al final, cayó Cristina y le explicó a Halperín Donghi toda la historia argentina”.

Entonces, la ensayista analizó el papel que juega Cristina en la política sobre la base de tres conceptos. Por un lado, resaltó que -por el momento que transita el país- “la figura de una mujer es un activo”. Por el otro, destacó su “notable” oratoria, a la que consideró “extremadamente adecuada a sus fines políticos”; y señaló: “Se puede llegar a tener una gran visibilidad sin esa oratoria, pero es un elemento fundamental”. Y en tercer lugar afirmó: “Es una política inteligente para sus fines, que es centralizar el poder allí donde resida”.

Según Sarlo, “Cristina está trabajando en la construcción de un linaje, que tiene el nombre de Máximo”. Y advirtió que eso es más importante para la vicepresidenta que definir al candidato a presidente que sucederá a Fernández en el Frente de Todos. De hecho, sobre ese punto, la intelectual proyectó: “Me parece que Fernández no reelige”.

“Gildo Insfrán es un peronista que siempre se ha acomodado al linaje”

Consultada por la problemática de los varados, Sarlo fue contundente: “El tema lo tuvimos grave en Formosa, cuando Gildo Insfrán tuvo a la gente durmiendo en las rutas, gente pobre, que se arrastraba en el barro y sin comida. Me preocupó mucho porque si un gobernador permite eso dentro de su territorio y bajo su gobierno, ¿qué más no hará?”.

Además, fue más allá: “El Gobierno no lo cuestionó porque es una de las patas que tiene el Frente de Todos. Gildo Insfrán es un peronista que siempre se ha acomodado al linaje que reine. Nunca ha sido un rebelde de esos linajes, entonces al Gobierno no le conviene pelearse”.

Elecciones legislativas: su visión de Randazzo y Manes

Tal como analizó Beatriz Sarlo, estas elecciones legislativas son muy importantes para Florencio Randazzo porque -para él- “significa un regreso”. “Se había borrado de la política una vez que tuvo que renunciar a sus ambiciones presidenciales”, explicó.

En segundo lugar, destacó la importancia que tienen estos comicios para Facundo Manes por tratarse de su primera experiencia de este tipo, aunque aclaró que no le gusta que se incorporen figuras que no son políticas a este universo. De hecho, ella misma rechazó en numerosas oportunidades la oportunidad de ser diputada.