Barrios Arrechea presentó su renuncia como director ejecutivo de Yacyretá

El propio funcionario aseguró que “son varios motivos”. En el Gobierno nacional analizan un reemplazante y suenan los nombres de un formoseño y un correntino.

A pedido del Gobierno nacional, Ignacio Barrios Arrechea presentó su renuncia como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, cargo al que había llegado hace menos de dos años, según trascendió, de la mano de una vinculación de parentesco con Máximo Kirchner.

Ayer todavía continuaba en funciones y en declaraciones a medios locales aseguró que “estoy en el cargo hasta que me acepten la renuncia, me pueden aceptar ahora, o en un mes, o nunca”.

Consultado sobre el motivo de su decisión, respondió que “prefiero no hablar de ese tema porque no es un solo motivo, sino que son varios”.

Este Diario le consultó por tres versiones que circulaban en el micro clima político. La primera indica que “no militó para el Frente de Todos en las elecciones del año pasado”. Esta versión salió del entorno del propio funcionario y sobre esto respondió que “nunca nadie me hizo algún planteo sobre este tema”.

La segunda versión señala un presunto descontento del Gobierno provincial por algunas obras que se esperaban de parte de Yacyretá y que no se realizaron. Sobre esto, Barrios Arrechea respondió que “es falso, siempre trabajé muy bien con la Provincia”.

En este sentido, cuando empezaron a conocerse nombres para reemplazarlo en los medios de Formosa primero y en los diarios nacionales después, el gobernador Oscar Herrera Ahuad publicó en Twitter el 11 de enero: “Estamos trabajando con el fin de lograr las inversiones en materia energética para la provincia de Misiones, nos interesa de sobremanera el compromiso de las entidades para resolverlos, no buscamos cargos ejecutivos sino respuestas de la entidad para el bien de los misioneros”.

El pasado viernes 14 de enero volvió a publicar: “Abocados a la gestión energética para incorporar obras necesarias para la provincia de Misiones nos reunimos con Darío Martínez (ministro de Energía de la Nación) a quien agradezco su predisposición para afrontar las demandas”.

Algunos funcionarios consultados en el Gobierno aseguran que Barrios Arrechea “no realizó algunas obras esperadas”. Pero nadie confirma que el eventual desplazamiento se genere por pedido del Frente Renovador.

En este contexto aparece la tercera versión para explicar este posible descabezamiento que, según esta posibilidad, sería parte de la interna política entre el albertismo y el cristinismo en el Gabinete nacional. “Nacho” llegó por el cristinismo y va a ser corrido por el albertismo, aseguran.

Al respecto de esto, el todavía director de la EBY señaló que “en ese caso no tendría que ver conmigo o con mi gestión. Nunca sentí la interna en sí, no tengo un pedido de la línea de Alberto o la línea de Cristina. Lo que suele ocurrir es que después de las elecciones comúnmente hay mucha gente que empieza a pedir más cosas. Si sos de Tucumán y te fue bien en las elecciones y tenés un jefe de Gabinete de Tucumán es posible que pidas más cosas”, dijo, mencionando sugestivamente al ministro tucumano Juan Manzur.

Por último, consultado sobre su gestión, dijo que mejoró mucho la relación con Paraguay y que tenía una forma de trabajar “diferente”, visitando las oficinas y conociendo a todo el personal.

Dos bajas misioneras

Sería la segunda baja en poco tiempo de funcionarios misioneros en el área de Energía. El otro había sido Sergio Lanziani, quien asumió como secretario de Energía de la Nación y fue “eyectado” del cargo a los pocos meses. También es recordado por no generar ningún beneficio para Misiones y haber dejado pasar una oportunidad inmensa.

En los dos casos, tanto Lanziani como Barrios Arrechea, no hubo buena sintonía política con el Frente Renovador. Eso no quiere decir que sea el motivo de sus desplazamientos pero es un dato no menor.

Se manejan dos nombres en la Nación

Primero en los diarios de Formosa y luego en los diarios nacionales apareció el nombre del exintendente y actual funcionario formoseño, Fernando de Vido, para ocupar el cargo de director de Yacyretá en reemplazo de Ignacio Barrios Arrechea, quien presentó su renuncia pero hasta ayer no había sido aceptada.

Luego, en los últimos días apareció en la prensa el nombre del correntino Fabián Ríos, que actualmente se encuentra a cargo de la construcción del brazo Aña Cuá, un anexo que agregará 3 turbinas a las 20 de la represa y un 15% más de generación de energía.

Ríos, exintendente de la capital correntina, tiene el manejo de los 600 millones de dólares que es el monto de esa obra, además de ser un dirigente de mucha confianza de Cristina Fernández y haber sido candidato a gobernador del kirchnerismo en Corrientes, en las elecciones de 2021 donde el gobernador Gustavo Valdés fue reelecto por abrumadora mayoría.

Desde que aceptó esa postulación electoral, en la vecina provincia se habló de la “moneda de cambio” que recibiría Ríos si aceptaba ser candidato en una contienda donde el peronismo sabía que no tenía chances. Y, supuestamente, era la titularidad de la EBY.

Para Clarín, “según fuentes del peronismo, Fernández analiza avanzar con la designación de algún dirigente vinculado al PJ que cuente con el aval de los gobernadores”.

Fuente: PE