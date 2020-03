Banco por banco: qué medidas tomaron para operar durante la cuarentena y qué beneficios dan a sus clientes

Las entidades tomaron diferentes caminos para facilitar la operatoria durante la cuarentena. El homebanking y las aplicaciones móviles cobran protagonismo

La cuarentena generalizada obligó a las entidades bancarias a tomar medidas extraordinarias para poder atender a sus clientes de la mejor manera posible pese al cierre de las sucursales.

Los bancos recordaron que están operativos los homebanking y las aplicaciones para celulares, de modo de facilitar la operatoria. Entre las operaciones que se pueden hacer por esa vía, se encuentran: consultas de saldo y CBU, transferencias a cuentas propias o de terceros, pago de servicios y tarjetas de crédito de cada entidad, constitución y renovación de plazos fijos, contratación de seguros, alta y baja de cuentas o tarjetas, suscripción o rescate de Fondos Comunes de Inversión y gestión de claves, entre otras.

Por el lado de la extracción de efectivo, las entidades aumentaron los límites para hacerlo por cajero automático mientras las cajas no atiendan al público. En cuanto a la atención al cliente, los bancos instaron a sus usuarios a comunicarse mediante los centros de atención telefónica y las redes sociales.

Otro dato relevante es que, por indicación del Banco Central, las entidades postergaron sin cargo hasta el 1º de abril los vencimiento de tarjetas y préstamos que estuvieran pautados entre el 20 y el 31 de marzo.

A continuación, un repaso acerca de qué hizo cada entidad para facilitar la operatoria en medio de la cuarentena obligatoria:

BBVA

Los clientes de la entidad que posean una tarjeta de débito con una cuenta de pesos vinculada y sean usuarios de banca online o de la app Go pueden cargar una orden de extracción “Cash Express” y retirar dinero sin utilizar la tarjeta de débito. La extracción de dinero sin tarjeta la puede hacer el titular de la cuenta o un tercero mayor de 18 años (sea o no cliente del banco).

BBVA aumentó los límites de extracción de efectivo a $30.000 para los clientes clásicos y a $35.000 para los segmentos Premium y Premium World. Estos últimos tienen la opción de aumentarlo hasta $ 50.000 vía online banking.

Ciudad

La entidad porteña recordó a sus clientes que pueden realizar operaciones y consultas mediante cajeros automáticos, homebanking, aplicación móvil y el centro de atención al cliente. A eso se suma la atención digital a través de redes sociales.

Comafi

Aumentó el límite de extracción por cajero a $22.000 diarios para los clientes de cartera general; a $15.000 por día para los beneficiarios de planes sociales; a $30.000 para los clientes Comafi Premium y a $37.000 para quienes cuenten con Comafi Único.

Por otra parte la entidad resaltó que la asistente virtual Sofía está disponible para consultas a través del homebanking o por WhatsApp (11-3851-2840) las 24 horas.

Galicia

Los límites de extracción por Banelco se elevaron a $17.000 para clientes standard y a $25.000 el segmento Éminent. En las terminales de autoservicio para clientes Galicia, además, el tope de extracción es de $30.000 y en ellas se puede retirar efectivo sin usar su tarjeta de débito, solo con un código token que se genera desde la app.

En cuanto al depósito de cheques, se procesan a través de imagen que envía la terminal de autoservicio para hacer la compensación (salvo los rechazos) y luego se envían al sector de clearing, donde hay una dotación mínima de personal que rota en forma semanal.

Además, la entidad recalcó que dispone la asistente virtual Gala, que contesta en la web del banco o por WhatsApp (11-4439-8558). También puso a disposición vídeos tutoriales para aprender a operar en forma remota.

Itaú

La entidad de origen brasileño amplió el monto de extracción a $30.000 y subió los topes para pagos electrónicos de servicios (hasta $600.000) y compras (hasta $47.000). También pospuso el vencimiento de claves (durarán 500 días en lugar de 365) y se está ocupando de hacer llegar tarjetas de débito a aquellos jubilados que todavía no contaban con el plástico, a medida que estos se contactan con el banco.

“Queremos que la gente se quede en casa por eso tenemos un 30% de descuento en Rappi pagando con tarjetas de crédito y débito (entre el 28 al 31 de marzo). Además, los puntos en e-commerce suman doble. Todos los consumos que se realicen con tarjetas de crédito del 28 al 31 de marzo en tiendas virtuales supermercados, farmacias, perfumerías, veterinarias y apps de delivey suman doble puntaje en el programa de recompensas @tumundo”, contó Guillermo Jejcic, director de banca minorista de Itaú Argentina.

Además, tanto para personas físicas como para pymes y empresas, la entidad dispone de una aplicación que permite el depósito remoto de cheques. Las compañías también tienen la opción de descontarlos por esa vía.

Hipotecario

Apostaron a redireccionar las promociones de sus tarjetas de débito para incentivar a los clientes a realizar sus compras vía Internet, de modo que no salgan de sus casas. “Antes de la cuarentena teníamos descuentos en los locales de Farmacity y ahora los pasamos a Farmacity.com y Pedidosfarma. Con los supermercados hicimos lo mismo: migramos los descuentos a las modalidades online de Wallmart, ChangoMas, Vea, Disco, Jumbo, Easy, Blaistein y Sodimac”, explicaron en el Hipotecario.

A la vez, la entidad reforzó la atención del contact center y, a través de las redes sociales, puso a disposición de los clientes tutoriales para operar con los canales electrónicos.

Finalmente, también aumentó el límite de extracción de efectivo a $30.000 y llevó el tope de compra con débito a $90.000.

HSBC

El banco también incrementó el límite de extracción a $30.000 para todos los clientes y lo llevó a $40.000 y $50.000 para los segmentos Advance y Premier, respectivamente. De todos modos, aclararon que los topes se pueden subir o bajar vía homebanking.

Por otra parte, comentaron que su call centre está trabajando en forma remota para atender a los clientes, quienes también se pueden contactar mediante redes sociales.

Macro

El banco aumentó el límite de extracción en cajeros automáticos a $ 20.000 para cartera general y $35.000 para el segmento Macro Selecta.

Nación

La entidad oficial suspendió la fe de vida para los jubilados. Aquellos beneficiarios que no posean tarjeta de débito tendrán que comunicarse al 0810-666-4444 para coordinar la entrega del plástico.

El Nación también amplió a $30.000 el límite de extracción a través de cajeros automáticos y aclaró que los descuentos en supermercados se aplicarán sobre las compras online en el contexto de cuarentena.

Provincia

El banco bonaerense aumentó a $20.000 el límite de extracción de efectivo en cajeros automáticos y dispuso un servicio de recarga extra para su red. Asimismo, suspendió la necesidad de presentar la fe de vida para los jubilados que cobran a través de la entidad.

Santander

Brinda a los clientes la posibilidad de aumentar su límite de extracción de efectivo mediante el homebanking (lo que se habilita a las 24 horas).

Además, Santander permite retirar dinero sin tarjeta de débito o enviar efectivo a un familiar. La orden se realiza mediante el homebanking, donde se brindan datos del destinatario. Una vez realizado ese procedimiento, la persona autorizada retira el dinero en un cajero automático.

Supervielle

Hizo foco en la atención a jubilados, que representan buena parte de su clientela. En ese punto, estableció que hasta el 30 de abril no será necesario renovar la fe de vida para percibir sus haberes.

Para aquellos jubilados que no tengan tarjeta de débito, habilitó una línea exclusiva (0800-999-5999) para ayudarlos. La misma funciona de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas.

Aclaraciones del Central

Pese al aumento generalizado de los límites de extracción, en los últimos días se vieron colas en cajeros automáticos, debido a que se empezaron a depositar las jubilaciones y Asignaciones Universales por Hijo (AUH), que incluyen el bono de $ 3000 anunciado por el Gobierno. En ese marco, el Banco Central emitió una serie de aclaraciones para llevar tranquilidad a los usuarios financieros.

“Los bancos poseen el stock de billetes necesario para abastecer sus cajeros automáticos”, afirmó el organismo en un comunicado. “En una situación singular como la actual, en caso de existir inconvenientes, en general los mismos obedecen a cuestiones de logística, no así a problemas de disponibilidad y existencia de billetes”, agregó la entidad conducida por Miguel Ángel Pesce.

En la misma línea, el BCRA recordó que existen 18.000 cajeros automáticos en el país, a los que se suman otros 17.500 puntos de extracción de efectivo en líneas de cajas de supermercados, farmacias y estaciones de servicio, entre otros. En total, las bocas de expendio de cash superan los 35.000 puntos de atención.

Ayer, además, el regulador del sistema financiero suspendió hasta el 30 de junio el cobro de comisiones y cargos por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) realizadas en todos los cajeros automáticos. La medida no tiene límites de importe y no hace distinción por tipo de cuenta a la vista ni entre clientes y no clientes.

