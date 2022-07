Bambi Charpentier habló de los episodios policiales que tuvieron como protagonista a Chano

A corazón abierto, el artista explicó el drama que atravesó su familia, pero se alegró de contar el vocalista de Tan Biónica está bien.

Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier habló de la salud de su hermano, Chano, quien continúa su lucha contra las adicciones. Lo hizo en su visita al punto de encuentro de PH, Podemos Hablar.

El músico comenzó hablando de cuando ambos se enteraron de la muerte de su padre durante un recital que estaban brindando con Tan Biónica en el Estadio Luna Park, y luego Andy Kusnetzoff indagó sobre aquellos accidentes automovilísticos que protagonizó el cantautor tiempo atrás.

“Es muy duro porque la vida tiene un costado tragicómico y lo entiendo que a veces un accidente sin heridos puede tener ese costado, pero fue difícil esa noche en la que Chano chocó varios autos. Yo estaba cenando y mi mujer estaba embarazada de 6 meses. Recibí un llamado de la comisaría y no me explicaron nada, me dijeron que vaya allá a Núñez y fui a ciegas, sin conocer la noticia”, empezó a relatar el invitado de PH.

“Parte de ese accidente tiene que ver con que mucha gente había dejado el auto porque jugaba River por un partido de Copa Libertadores. Me vieron a mí, y como vos bien dijiste, hay un parecido con Chano, por lo que me querían cagar a trompadas 50 personas contra una pared, como diciendo ‘ahí está’, y yo ni sabía a qué iba”, le comentó Bambi a Andy.

“Me hicieron entrar y él estaba en la ambulancia. Estaba destrozado, lo habían lastimado muchísimo porque lo bajaron de su camioneta y le pegaron. Él aún en ese mar de sangre me miró y me dijo ‘¡Bambi, estás acá!'”, continuó el exbajista de Tan Biónica.

Luego, Bambi habló del brote psicótico de Chano por el que este terminó baleado en agosto de 2021 -cuando intentó apuñalar a un oficial de policía en su casa de Exaltación de la Cruz-, y del apoyo que le brinda Marina Charpentier, su mamá, quien también está reclamando por una nueva ley de salud mental en la Argentina.

“Mi vieja siempre fue una mujer muy fuerte y luchadora. Nos enseñó desde muy chicos a ganarnos las cosas y pelear por lo que queremos. Cuando nos tocó empezar a vivir situaciones extremas como los accidentes y las internaciones a los ojos de todo el mundo, nunca estás preparado y lo único en que pensás es meterte en tu casa y abrazar a tu familia“, declaró Moreno Charpentier.

“Que se conozca la voz de ella sirve para mucha gente que no tiene dimensión de la problemática de la salud mental“, continuó el músico.

Con respecto la fatídica noche en la cual Chano casi pierde la vida, Bambi explicó cómo fue que se enteró del suceso y la confusión que tuvo: “Otra vez fue un llamado. Estaba en mi casa y es algo que jamás te lo podés imaginar”.