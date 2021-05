Balbín: “La UCR: muestra un partido con una perspectiva de futuro”

El diputado de Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín se refirió a la asunción de Maximiliano Abar y Érica Revilla como nuevas autoridades partidarias de la UCR bonaerense. En la previa del acto que será mañana, el legislador de Salliqueló señaló: “Van a seguir apostando a la unidad estratégica de la oposición”.

El acto será dinámico y contará con una plataforma virtual que integrará varias salas de zoom con dirigentes de todas las provincias, que manifestarán el apoyo a la nueva conducción, quienes tomarán formalmente las riendas del Comité Provincia, a partir de las 18,30.

En ese contexto, el legislador radical opinó que “el partido demostró que estuvo a la altura de las circunstancias en la renovación de las autoridades. En un proceso totalmente extraordinario, muestra un partido con una perspectiva de futuro, con renovación y vocación de poder. Para nosotros es muy importante la asunción porque muestra un radicalismo activo y que se movilizó con gran participación”.

Y en el mismo sentido continuó diciendo: “la gran participación (en los comicios internos) se dio por una necesidad de hacer valer la vida democrática interna y la necesidad de consolidar nuevos liderazgos y que se pueden retomar los idearios del partido como el diálogo y la defensa de las libertades frente a los atropellos. Se demostró que el partido está vigente, vivo, y renovado”.

“Las nuevas autoridades partidarias –agregó-, van a seguir apostando a la unidad estratégica de la oposición. Venimos con la idea de seguir abonando esta alternativa republicana que logró disputarle el poder al populismo. Vamos a fortalecer esa alternativa, siempre apostando al concepto de la unidad estratégica de la oposición, lo que nos permite presentarnos como una alternativa ante la sociedad, en momentos en que vemos un Gobierno errático, y además garantizar la alternancia en el poder”.

“Frente a la situación que estamos viviendo nos urge volver a los valores históricos del radicalismo: república y respeto por las instituciones, diálogo político, igualdad y libertad frente a los atropellos. El único partido que está en condiciones de poner sobre la mesa estos temas por historia, por convicciones, por coherencia es el radicalismo”, dijo.

Con relación a la situación actual del país y de la Provincia, Balbín indicó que “los gobiernos Nacional y Provincial deben reconocer los errores en el manejo de la pandemia. Este momento crítico de la segunda ola nos encuentra a la oposición en el mismo lugar de siempre, con vocación de colaborar”.

“El Gobierno le vuelve a pedir un esfuerzo a la población sin marcar un rumbo sobre lo que va a pasar después. Ha devaluado su palabra, no genera certidumbre y no explica cuál es el plan para combatir al virus y no sólo para contenerlo. Lamentablemente la credibilidad presidencial está destruida. Estamos terminando mayo sin un solo dato sobre las vacunas y siguen buscando culpables. Nos piden dejar las diferencias de lado, pero son los primeros en dividir y provocar”, agregó.

Y en el mismo sentido expresó: “somos responsables y estamos para poner el hombro, pero el Gobierno debe dar respuestas que ya no se pueden demorar”.

Con relación al cierre de las exportaciones de carne dispuesto hace una semana por el Gobierno Nacional, Balbín manifestó que “vuelven a recurrir a una medida electoralista, que probablemente contenga los precios en el corto plazo pero que tiene efectos destructivos de cara al futuro, hipotecando un sector de gran potencial. Esto es carne para hoy, pero hambre para mañana y representa un freno para el desarrollo del complejo agroindustrial”.