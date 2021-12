Axel habló sobre la denuncia por abuso sexual

El cantante Axel se refirió por primera vez al tema durante una entrevista de Pilar Smith.

Después de que archivaran la causa por abuso sexual que iniciaron en su contra en Río Negro, en 2019, Axel volvió a dar un show pero prefirió no hablar con la prensa de lo sucedido.

Sin embargo, por primera vez, ahora decidió contar por qué se mantuvo durante tanto tiempo en silencio luego de que la fiscalía decidiera cerrar la investigación por falta de testigos que acreditaran el testimonio de la denunciante.

En diálogo con Pilar Smith en Me gusta la tarde el cantante habló sobre la denuncia por abuso sexual que le iniciaron en Río Negro en 2019.

“Otra frase trillada: la verdad siempre sale a la luz, es así. La paciencia es el don supremo y la ciencia de la paz. Hay que ser pacientes, porque podría haber salido a defenderme de cosas que se decían, absurdas, pero era darle identidad a cosas que el tiempo iba a sacar a la luz en algún momento. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz”, sentenció.

Y se despidió remarcando que la fiscalía decidió archivar la causa y por eso él volvió a los escenarios; está tranquilo con quién es.

“Ya pasaron más de dos años de esa granada que explotó más que nada en mi cara, pero también en mi equipo y mi familia. Después de este tiempo la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí, si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando“, cerró.