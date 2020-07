El organismo previsional indicó qué pasará con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH ) y el bono extraordinario.

ANSES continúa con el cronograma de pago del bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ) en el marco de la pandemia por coronavirus, y ya adelantó los requisitos para poder acceder al cobro del tercer IFE.

Mientras inicia la segunda semana de la nueva extensión de la cuarentena por coronavirus, con mayores restricciones en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Chaco y localidades que presentan alta circulación del Covid-19, estas áreas serán las contempladas en el nuevo desembolso del bono extraordinario, junto a otros requisitos que el organismo previsional definió.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IFE?

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

Una prestación de desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuáles son las nuevas condiciones para cobrar el tercer IFE

El cobro del tercer bono extraordinario de emergencia de $10000 tendrá en cuenta:

indicadores como la situación de pobreza e indigencia,

precariedad de la vivienda

cantidad de contagios de la región de quienes soliciten cobrarlo.

Actualmente, la cantidad de personas que reciben el bono de Anses llega a 9 millones, sostuvo la titular de organismo previsional, Fernanda Raverta. En este contexto, ya se inició el cronograma de pago para quienes informaron el CBU o cuenta bancaria antes del 26 de junio.

AUH: ¿cobrán el tercer IFE de julio?

Según indicó Raverta, el tercer IFE será para aquellas áreas del país “donde la cuarentena vuelve a una fase 1, donde la cuestión está más complicada en términos de respetar el aislamiento”.

“El tercer pago del IFE estará referenciado en, por lo menos, tres indicadores: una cuestión de precariedad habitacional, otra de línea de pobreza e indigencia, y, finalmente, una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cumplir el aislamiento”, aseguró la titular de Anses en diálogo con radio Del Plata.

La funcionaria explicó que “hay que cruzar esas tres cuestiones, que son pilares fundamentales para pensar este tercer cronograma del IFE”.

En principio, se mantendrá el monto de 10.000 pesos, “pero en función de las regiones y la cantidad de contagios por lugar”, aclaró.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. Además, se agrega la posibilidad de combinarlo con planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas nacionales, provinciales o municipales.