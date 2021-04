Así fue el emotivo debut de Carmen Barbieri en MasterChef Celebrity 2

Meses atrás Carmen Barbieri fue la primera figura confirmada para ” MasterChef Celebrity 2″ luego del éxito de la primera temporada. Pero desafortunadamente se contagió de coronavirus y debió atravesar una fuerte internación que no le permitió participar del inicio del programa.

Como reemplazo, se sumó a las hornallas más famosas del país su hijo, Fede Bal, pero tras la primera semana de competencia, el joven decidió quitarse el delantal y dedicarse exclusivamente a su rol como host digital del ciclo.

El certamen continuó y para completar la lista de concursantes se sumó a último momento Claudia Fontán. Sin embargo, el lugar para Carmen estaba reservado y todos esperaban ansiosos su recuperación para poder sumarse el ciclo conducido por Santiago del Moro.

Tras una larga espera y mucha preocupación por su estado de salud, llegó el día en que La Leona se sumó a ” MasterChef Celebrity 2″ y plagó el estudio de pura emoción. La capocómica fue recibida este lunes por un caluroso aplauso de todos su compañeros y del jurado Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

En su primera gala, Carmen sorprendió al ser la primera en terminar su plato con diez minutos de sobra, aunque no le alcanzó y fue enviada directo al jueves de última chance. De todas formas se lució en las cocinas y se mostró feliz de ser parte de la competencia.

“¡Estoy viva!”, celebró la actriz tas su ingreso por la puerta grande. Y a corazón abierto contó: “Estoy bien, todos los médicos me dieron el alta y el alta me lo tenía que dar yo, porque no podía caminar de estar tanto tiempo en la cama. Además el virus me comió la masa muscular. No pensé que podía volver a tener la fuerza que estoy teniendo”.

Mientras que antes de empezar, apareció en el estudio Fede y frente a las cámaras le dio un gran consejo a su madre: “Como consejo… que seas feliz. Papá siempre decía que hay que ser feliz, que el resto no importa. Pero el mayor consejo es que escuches al jurado, por que eso te va a servir mucho”.