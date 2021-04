Argentina comenzó la producción de la vacuna Sputnik V

La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus, que deberá ser controlado por el Centro Gamaleya.

Un laboratorio argentino comenzó a producir la vacuna Sputnik V, y espera la aprobación del Centro Gamaleya, al que envió el primer lote elaborado en Argentina para que sea sometido al control de calidad. La producción a gran escala en Argentina empezaría en junio, informaron en un comunicado el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y Laboratorios Richmond, en cuyas instalaciones se produjeron las dosis tras la transferencia de tecnología realizada por RDIF.

“Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar oficialmente Sputnik V en su territorio. El registro se llevó a cabo a través de una autorización de uso de emergencia (emergency use authorization), y la vacunación comenzó en Argentina el 29 de diciembre de 2020”, recordó el comunicado del RDIF y Richmond, que añadió que la vacuna producida en el país “podrá luego se exportada a otros países de América Central y América Latina”.

“Será una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia no solo en Argentina, sino también en América Latina”, evaluó el presidente Alberto Fernández. Por su parte, el presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, celebró el “apoyo de RDIF, que confió en nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna Sputnik V en Argentina” y aseguró que el laboratorio “hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”.

“Argentina fue la primera en América Latina en aprobar el uso de la vacuna Sputnik V y comenzar a vacunar a la población”, recordó el director ejecutivo de RDIF, Kirill Dmitriev, quien aseguró que “la producción en Argentina permitirá realizar las entregas a nuestros otros socios”.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021