Arcioni aceptó la renuncia de Leonardo Das Neves

Un ciclista se encuentra en grave estado tras haber sido atropellado por una camioneta que conducía el ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, quien fue sometido al control de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, le aceptó hoy la renuncia al ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, la cual había puesto a disposición luego de los hechos de público conocimiento.

“Por las razones que todos conocemos fue que acepte la renuncia de Leonardo Das Neves, entendiendo que en estos momentos se debe abocar a lo sucedido, y estar a disposición de la familia y los trámites que requiera el hecho”, manifestó Arcioni y adelantó que “en los próximos días daremos a conocer el nombre de su reemplazo”.

Renuncia

Este viernes 25 de marzo, el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, le presentó la renuncia al Gobernador, indicando las razones por las cuales dejaba el cargo.

“Las repercusiones del siniestro vial en mi faz personal, ante la presencia de un ciudadano chubutense con pronóstico reservado, son negativas causando hondo pesar en mi persona, y no me permite mantener la claridad y energía que día a día se requiere para mantener las funciones inherentes a un Ministro de Seguridad”, señala el documento que presentó Leonardo Das Neves resaltando que “en mi lucha diaria he pretendido mantener en los más alto los estándares del Gobierno del Chubut, del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chubut, y ante una circunstancia de carácter personal, bajo ninguna manera quiero que se ponga en duda el accionar de los mismos, y mucho menos se ponga en duda la veracidad de la investigación donde un ciudadano chubutense sufre heridas de consideración en un siniestro vial cual yo soy parte”.