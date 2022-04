Arabela Carreras gastó USD 4 millones en un avión privado

Fuentes del mercado aeronáutico aseguran que ese mismo avión se vendía en Estados Unidos a la mitad de precio. La operación estuvo a punto de caerse porque el Banco Central no autorizaba una transferencia. La oposición reclama que sea solo para vuelos sanitarios

Otra vez la compra de un avión privado para un gobernador está envuelta en sospechas. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, decidió destinar más de 4 millones de dólares para una aeronave de lujo. La operación estuvo a punto de caerse porque se adjudicó a una empresa intermediaria, con sede en Georgetown (Estados Unidos), que no era dueña del avión. Ese pasamanos generó ganancias exhorbitantes. Al menos tres fuentes del mercado aeronáutico confirmaron a Infobae que la aeronave costaba casi la mitad de lo abonado.

La provincia de Río Negro pagó USD 4.234.990 por un Cessna Citation V Ultra, matrícula N115GS, un avión que tiene capacidad hasta 8 pasajeros y una autonomía de cuatro horas. Luego de un extenso proceso administrativo, que incluyó un primer llamado a licitación fallido, en febrero de este año se adjudicó a la firma Gantt Aviation Inc, con escasos antecedentes en el mercado local.

La empresa norteamericana fue el único oferente en los dos llamados, aunque fueron invitadas media decena de firmas locas y extranjeras. “Preadjudicar a Gantt Aviation Inc. por ser la única oferta, ajustarse a lo solicitado y ser su precio conveniente”, dice el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones con la firma de cuatro funcionarios. El acta de preadjudicación sostiene que el precio era “conveniente”

¿Fue el precio más conveniente? En el mundo aeronáutico aseguran que hubo un enorme sobreprecio. “Es un avión viejo, de 1994, estaba a la venta en Estados Unidos a 2,3 millones. Lo vendía otra empresa norteamericana, apareció un intermediario y pagaron más del doble”, detalló un empresario que pidió anonimato. “Estaba en Fort Lauderdale y se lo llevaron a Forth Worth (Texas), donde está la empresa intermediaria, el pliego fue redactado a medida como ocurre en estos casos”, apuntó otra fuente.

El aviso de venta ya fue retirado de los sitios web utilizados para este tipo de operaciones. Pero todavía se ofrecen otros aviones similares, del mismo modelo y antigüedad, que no superan los 2,5 millones de dólares.

En la gobernación de Río Negro argumentan que el precio acordado con la empresa Gantt contempla un kit sanitario para trasladar pacientes (USD 249.990), el programa de mantenimiento durante dos años (USD 485.000), y los trámites de nacionalización.

El Kit Sanitario, según el pliego de la licitación, incluye un equipo Aeromédico tipo HRG AMBULANCE (fabricación argentina), SPECTRUM MODELO 2800 ADVANCED o LIFE SUPPORT SYSTEM 2800, una incubadora para transporte tipo MEDIX TR 200 o SPECTRUM para serie 2800, anclaje y sistema eléctrico para el funcionamiento de la camilla e incubadora, y cápsula COVID certificada por autoridad aeronáutica local o extranjera. La resolución 104 lleva la firma del secretario general de la Gobernación, José María Apud.

“La Dirección de Aeronáutica sostuvo que el avión elegido estaba dentro del costo técnico estimado (casi 4 millones de dólares). Además los precios aumentaron mucho. Según un informe, en Estados Unidos los precios del Citation V Ultra aumentaron 43% en los últimos 6 meses”, aseguró a este medio Gonzalo Regueira, secretario de Administración de la Secretaría General de Río Negro.

Lo cierto es que el Citation V Ultra no fue la única opción. También se evaluó un Lear Jet, el modelo más requerido por los gobernadores. “El Lear Jet ofertado no cumplía con una serie de requisitos técnicos. Es un modelo que ya no se fabrica y tenía pendiente la ‘inspección de los 12 años’, que lo deja fuera de servicio por varios meses. La oferta más conveniente fue el Citation V Ultra, que permite una operación más sencilla y adecuada a las pistas con que cuenta la provincia”, apuntó Regueira, quien firmó la adjudicación junto al secretario general de la Gobernación, José María Apud.

El proceso arrancó hace más de un año. En marzo de 2021, durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, la gobernadora Carreras anunció la compra de un avión con fondos obtenidos de la renegociación de los contratos de concesión de áreas hidrocarburíferas de la provincia. Recién en octubre se publicó la licitación en el Boletín Oficial de Río Negro y en dos diarios nacionales.

La empresa Gantt fue la única que se presentó en el primer llamado a licitación, pero esa oferta se cayó porque no contaba con las garantías requeridas por el pliego. En el segundo llamado, apenas unos días después, otra vez fue la única oferente, siempre a través de una representante local, Nell Joy Ind. Latinoamericana SA. El avión tiene capacidad hasta 8 pasajeros y una autonomía de cuatro horas.

La empresa norteamericana tiene pocos antecedentes en el mercado local, aunque el año pasado se adjudicó la venta de un avión para la gobernación de La Pampa, un Lear Jet 60 valuado en USD 2 millones, menos de la mitad de lo que pagó Río Negro.

La operación del Citation V Ultra estuvo a punto de caerse porque Gantt no tenía el avión en su poder. La situación se agravó cuando el Banco Central demoró la autorización para transferir el adelanto, USD 1.687.495, depositado en un Fondo Fiduciario creado por la provincia.

El retraso tuvo que ver con una investigación judicial a cargo del juez federal Ariel Lijo sobre todas las compras de aviones en los últimos dos años. Lijo quiere saber si hubo casos de sobrefacturación pero también se sospecha de maniobras al borde de la ilegalidad para obtener los dólares al valor oficial, con autorización del Banco Central.

Al ser un intermediario y no tener el dinero, Gantt estuvo al borde de perder al verdadero vendedor.

La transferencia a Estados Unidos finalmente se concretó recién el 4 de abril. Al día siguiente, la gobernadora Carreras salió a agradecer en las redes sociales: “Quiero agradecer al ministro de Economía, @Martin_M_Guzman y al presidente del @BancoCentral_AR, Miguel Pesce, por las gestiones y el acompañamiento en la adquisición de este avión, estratégico para la salud de las y los rionegrinos”.

Efectivamente la aeronave debería destinarse para vuelos sanitarios, aunque en los hechos este tipo de aviones terminan convirtiéndose en taxis aéreos de lujo para los gobernadores y sus funcionarios.

Por ese motivo, la oposición ya reclamó mayores controles. El legislador provincial del PRO Juan Martin propuso la creación de un “registro público de vuelos”, en un sitio web oficial, donde figuren los detalles de cada vuelo viaje: origen y destino, plan de vuelo, costo del desplazamiento, entre otras cosas. “El presente proyecto busca establecer garantías de que la aeronave recientemente adquirida, así como todas las que vayan a comprarse en el futuro, sean utilizadas efectivamente para los fines declarados y no se conviertan en un nuevo privilegio de funcionarios y amigos del poder”, dice la iniciativa presentada en la Legislatura provincial.

El proyecto menciona varios ejemplos sobre el uso abusivo de los aviones oficiales. El último ejemplo lo protagonizó el jefe de Gabiente, Juan Manzur, quien utilizó un avión de la provincia de Tucumán para trasladarse a Nueva York al poco tiempo de llegar a la Casa Rosada. En ese vuelo también viajó su esposa, Sandra Mattar Sabio, sin agenda oficial, y otras dos personas del entorno del funcionario.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, hasta ahora contaba con un viejo avión turbohélice, heredado de la empresa aérea provincial (SAPSE), cuyo proceso de liquidación terminó en 2019.

Pese a la polémica y las demoras, en Río Negro esperan la llegada del nuevo jet para fines de mayo.

Por Nicolás Pizzi