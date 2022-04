Apareció un video de Yanina Latorre y Ana Rosenfeld discutiendo en los pasillos de América

Las panelistas de LAM se “agarraron” en un cruce de camarines. Mirá el video.

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld tenían una buena relación. Al punto que el año pasado, cuando el marido de la abogada enfermó de Covid y su cuadro se volvió irreversible, la panelista de Los ángeles de la mañana contuvo a la letrada en varias oportunidades.

Pero esa buena relación empezó a romperse a las pocas semanas de compartir un trabajo porque ahora Yanina y Ana son colegas en el rubro de panelista de LAM, en las noches de América. Y lo que días atrás comenzó como un intercambio de palabras que fue tomando temperatura ahora terminó en una intensa discusión de pasillo.

Latorre y Rosenfeld comenzaron a discutir, la semana pasada, cuando la esposa de Diego opinaba sobre la tapa de Revista Gente con Fabiola Yañez, la primera dama, contando los detalles de su primer embarazo con el presidente Alberto Fernández.

Fiel a su estilo, Yanina tuvo una mirada crítica sobre el contenido y las imágenes de la entrevista y ahí comenzó el tira y afloje con Ana, quien se quejó de que a ella y al resto de las integrantes del programa no las dejaba hablar.

Llegó el fin de semana y lejos de “servir” como tiempo de descanso y reflexión, Latorre apuntó duro contra Rosenfeld en redes sociales. Entre otras cosas, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó a la especialista en leyes. “La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto”.

El conflicto entre Yanina y Ana recrudeció, y al cruzarse en los pasillos de la emisora de Palermo fueron protagonistas de un picante intercambio de palabras. “Ella salía del baño, yo entraba y quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo”, contó Latorre.

“Me calenté porque dijo: ‘En Twitter me están diciendo que Yanina no deja hablar’. Me pareció una falta de respeto que me hiciera callar cuando estoy laburando bien”, agregó Yanina. “Para mí había una olla a presión, que estaba a punto de estallar”, expresó Rosenfeld, por su parte, al hablar en el programa de Angel De Brito sobre lo sucedido fuera de las cámaras.