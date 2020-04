Apareció la modelo erótica que se metió en un baúl para ver al novio

Es conocida en las redes como Agustina Princeshe. Tiene más de 60 mil seguidores en Instagram y vende sus fotos y videos eróticos en un sitio web por 25 dólares al mes. Mirá su producción en las redes sociales.

Los dolores de cabeza para la joven de Avellaneda comenzaron cuando utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo cruzó el puente Pueyrredón en el asiento trasero de un taxi, luego cómo “fue escoltada” hasta las cercanías de su domicilio tras cruzar un control policial y, finalmente, cómo se escondió en el baúl para llegar a destino.

“Christian, mirá lo que hago por vos”, dijo en el video en referencia a su destino final.

El video con la violación de la cuarentena se viralizó rápidamente, generando que desde el Ministerio Público Fiscal porteño la identificaran y este jueves personal policial concurriera al domicilio de “Agustina” para notificarla del sumario que se le creó e intimarla a que acate el aislamiento obligatorio.

Tras la visita policial, la joven volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer referencia al episodio. “A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se cantó el culo. Me hicieron firmar un papel que decía que si yo violaba otra vez la cuarentena iba a ir detenida. Eso fue todo lo que pasó”.

