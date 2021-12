Antonio Laje lloró en cámara tras las denuncias de maltrato

El conductor de Buenos Días América habló de las acusaciones de maltrato y acoso de excompañeras, pidió disculpas “si alguien se sintió maltratado” y aseguró que “buscan bajarlo”. Mirá el video.

Después de mantener silencio durante días, Antonio Laje habló de la lluvia de denuncias de maltrato laboral y acoso sexual que han recaído en su contra de distintas personas que compartieron espacio con él. “No creo en los maltratos. Creo en exigencias”, aseguró​.

Luego de que María Belén Ludueña anunció desconsolada su salida de “BDA” y posteriormente fuese tan breve al referirse a Antonio Laje en la mesa de Juana Viale, han sido varias las periodistas que denunciaron haber sufrido maltrato laboral por parte del conductor.

Antonio Laje decidió romper el silencio después de que trascendieran audios tomados por integrantes de Buenos Días América (América) que evidencian hostilidad de su parte durante cortes publicitarios y reuniones de producción.

“Es dificilísimo hablar de este tema porque, la verdad, no me imaginé que iba a estar en una situación así, pero yo soy esto. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan hace muchísimos años al aire, cosa que se los agradezco muchísimo porque me hicieron crecer e hicieron crecer los programas en los que estuve. Por eso, necesito hablarle a ustedes. Tuve una semana realmente durísima“, dijo el conductor en el inicio de su descargo.

“Uno está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre estamos atentos a que puede pasar algo, pero nunca pensé con la violencia, la virulencia y la maldad que estuve y estuvimos viviendo con mi familia estos últimos días”, siguió.

Qué dijo Antonio Laje sobre las denuncias de maltrato en su contra

Luego, entre lágrimas, agregó: “La verdad que tengo el alma destruida, el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo. Hace más de 30 años que estoy en esto y no me importa llorar. Me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes: Me tocó empezar a formar equipos. Empecé como muchos en radios truchas pagando espacios con amigos y trabajando gratis en muchos lados hasta que finalmente pude conseguir mi primer trabajo pago, y lo hice rompiéndome todo porque yo creo en el esfuerzo, el mérito y las exigencias. No creo en los maltratos. Creo en exigencias“, afirmó el conductor de América y A24.

“Tuve la suerte, porque es un privilegio, de poder crear medios de cero, de poder formar equipo; de ver que dentro de esos equipos hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, de mi lado, de mi escuela, de mi programa y que hoy se destacan en muchos otros medios. Los productores de este programa… Creo que tengo un solo productor varón, son todas mujeres. El éxito de este programa pertenece a todas mujeres, sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales, como vienen a buscar a columnistas míos”, destacó Antonio Laje quebrado, mirando a cámara.

Sobre las exigencias del medio y de tener un ciclo diario, dijo: “No es fácil este trabajo. Son 4 horas y media de aire. Acá se vive tensión, estamos minuto a minuto y, obviamente, no es para todos este trabajo. Que no sea para todos no quiere decir que no sea bueno o malo, quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente”, reflexionó Laje, conmovido.

“Cuatro horas de aire con la tensión que significa estar permanentemente compitiendo con 12 canales más porque esta franja es la mas competitiva de la televisión porque todas las señales a esta hora estamos con lo mismo. Hay que estar acá porque yo les aseguró que es muy difícil este trabajo con la tensión con que se vive. Yo no soy chispita, no soy campanita, no lo oculto, yo soy serio, soy re tímido además, recontra tímido y muchas veces parezco hasta maleducado por la vergüenza que me dan las cosas. Me da vergüenza estar en la calle, que me reconozcan”, dijo el periodista.

Por otro lado, Laje remarcó: “Soy muy tímido. Obviamente, a veces, tengo un humor de perros. Y me enojo cuando salen las cosas mal. No soy maltratador“. “Desde hace muchos años trabajo en esto y les puedo asegurar que no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado ni en el canal ni en Recursos Humanos ni en ningún lado, porque yo no soy maltratador. Yo me puedo equivocar y exigir mal pero de ninguna manera soy una persona maltratadora, y tengo unos valores enormes”. Y agregó: “Pero este ataque feroz para destruirme, destruir a mi familia, no tiene nombre”.

“Están intentando bajarme, destruirme, sacarme del aire, pero no sé muy bien de dónde viene el ataque”

“Los tiempos cambian, y, a veces, uno no cambia con el ritmo que tiene que cambiar. Pero yo no tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato, yo exijo. Es así como se forman los mejores profesionales. Pero no a todos tiene que gustarle la tensión de las cuatro horas”.

Antonio Laje le habló a dos excompañeras que lo enunciaron por maltrato

Por otro lado, Laje le habló directamente a “dos personas que hablaron de maltrato”. “Les quiero agradecer, porque tal vez uno no entiende que por más que para mi no sea maltrato y termina el programa y para mi todo esta bien, para alguna persona puede no estar bien. Y yo tengo que entender eso. No pasa por lo que yo creo que es maltrato, pasa por lo que la otra persona siente. Y si la otra persona se sintió maltratada, le pido disculpas de corazón porque no merece sentirse mal”.

“Jamás quise maltratar a nadie”, sentenció. “Por eso no quise hablar la semana pasada, porque era tan furibundo el ataque, tan brutal, tan operado en algunas cosas, basado en gente que se sintió mal y que respeto“, dijo. “Después no se de dónde viene el ataque. Tengo claro que están intentando bajarme, destruirme, sacarme del aire. Yo vivo a la luz, no ando en las sombras. Estoy acá, todos los días”, dijo Antonio Laje, remarcando que el Grupo América jamás permitiría un maltrato.

Qué dicen los audios de Antonio Laje en Buenos Días América

El sitio Infocielo dio a conocer dos audios a los que tuvo acceso donde se escucha, supuestamente, a Antonio Laje en Buenos Días América siendo hostil con colegas en lo que parece ser un corte televisivo del ciclo.

De acuerdo al portal que brinda la información, los audios de fueron grabados de incógnito por un miembro de la producción del noticiero de las mañanas de América TV que se hartó del maltrato permanente de Antonio Laje, que también se extendería a sus colegas hombres, aseguran desde los pasillos del canal.

Los fragmentos fueron captados cuando la productora de Buenos Días América -asegura el sitio- proponía realizar cambios debido al bajo rating que estaba teniendo en esos momentos el programa. La profesional se encontró no solo con el rechazo de Laje sino con una fuerte reacción de su parte. “¿Cuál es tu problema? Es Buenos días América, empezalo igual. Esta mierd* que acabas de hacer ¿para que sirve?… a ver explicámelo…”, se escucha en el primer audio.

“¿Para qué sirve? ¿Querés echar a la audiencia? ¿Querés echarla de golpe? Ya bastante hecho mierd* está el programa ¿Qué más querés hacer?”, se escucha en la segunda grabación.https://rudo.video/vod/bMTR6u

Las situaciones, indica quien las compartió, se dan minutos antes de salir al aire en BDA, en medio de reuniones de producción y hasta en cortes de Buenos Días América

Los audios se conocieron después de que los colectivos de Periodistas y Actrices Argentinas respaldaran a la licenciada en nutrición Fiorella Vitelli y a las periodistas Mai Pistiner y Eugenia Morea, quienes denunciaron públicamente haber recibido maltrato por parte de Antonio Laje en distintos momentos. “Si tocan a una, respondemos todas. Basta de violencia machista en los medios de comunicación”, manifestó el colectivo de comunicadoras en un comunicado.

En el caso de María Belén Ludueña, la periodista prefirió no referirse al tema, aunque su incomodidad, su silencio y gestualidad en La Noche de Mirtha cuando Juana Viale le consultó si se llevaba bien con el conductor.

Quiénes denunciaron a Antonio Laje por maltrato

Ángel de Brito fue uno de los primeros en poner sobre la palestra lo que parecía ser un secreto a voces dentro del medio: “¡Qué triste que en pleno 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral! ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y, detrás de un maltratador hay mucha gente con poder que lo apoya“, expuso letal el conductor de LAM (El Trece).

Esto dio pie a que Fiorella Vitelli, la nutricionista y excolumnista de Buenos Días América, también se animara a hablar sobre su paso por el noticiero, aunque con mucho temor “Cuántas veces en mi cabeza aparece el ‘estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo’. Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual”. Sin embargo, un día después, se animo a mas y fue contundente durante una entrevista radial con el ciclo Por si las moscas: “Me robaron la sonrisa“.

Mai Pistiner fue otra de las periodistas que comentó que pasó un muy mal momento con Laje durante un mes y medio por un reemplazo: “Yo le tenía un poco de miedo (…) No es que yo volvía a mi casa satisfecha, con la autoestima alta. Yo volvía muchos días llorando, yo terminé internada con un problema en el cuerpo, porque llevé toda esa tensión al cuerpo“.

“(BDA) Es un programa que le da mucho prestigio al periodista, pero por otro lado, al menos en mi experiencia, yo no la pasé bien… Hay veces que uno dice no quiero pasarla mal, está buenísimo ese trabajo, me da prestigio (pero no la paso bien)”,agregó.

Eugenia Morea, actual panelista de Crónica TV, se sumó a las denuncias de sus colegas al expresar: “Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien“, escribió en Instagram junto a una captura que mostraba las declaraciones de Maite Pistiner. Y afirmó: “Siete años de ‘Buenos Días América‘, programa que conduce Laje por América TV y sigue acosando mujeres. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación“. “7 años después, me animo a contarlo. ¿Cuánto tiempo más los medios vamos a seguir cuidando y protegiendo a un acosador?“, cuestionó

“Siete años pensando que el problema era yo, siete años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar”, dijo. Asimismo, no titubeó en exponer todas las agresiones y actitudes que soportó de parte del periodista: “El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o ‘ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme’ y tantas cosas más”.

Sin ánimos de dejar nada a la imaginación, Eugenia Morea confirmó que la “violencia laboral y acoso sexual es la patología” de Antonio Laje, a quién describió como un “depredador psicópata”. A pesar de creer que esto puede traerle serias consecuencias, la panelista de Crónica TV asegura que se mantendrá firme en su denuncia: “Esto hasta quizás me perjudica, pero yo no me callo más“.

Horas más tarde, Eugenia compartió más historias. “El día que María Belén Ludueña quebró en vivo, se me erizo la piel... Enseguida nos miramos con mi compa Aldo Preaux y pensamos que esto tenia que ver con algo más”, contó junto a una captura de la noticia sobre su denuncia que expuso este sitio. Y añadió las etiquetas “No estás sola”, “Yo si te creo”, “Quiero trabajar sin acoso”.

La periodista indicó que decidió hablar ahora y no antes “porque ya no estoy más sola. Si hubiese hablado hace siete años atrás me bajaban de todos los medios”, aseguró, y agradeció el apoyo de sus seguidores y otras comunicadoras. “No soy la primera en denunciar el maltrato y acoso de este señor. Ya somos varias y gracias a ellas yo me animé a contarlo”, sentenció.