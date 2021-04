Aníbal Fernández vuelve a la presidencia de la Confederación Argentina de Hockey

Aníbal Fernández resultó electo presidente de la Confederación Argentina de Hockey luego de la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la institución y ocupará el máximo cargo hasta el año 2025. Será su segundo mandato al frente de la Confederación Argentina de Hockey.

Aníbal Fernández resultó electo presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) por unanimidad, tras la Asamblea Ordinaria que se desarrolló bajo la presidencia del ingeniero Miguel Grasso.

En la reunión participaron 34 de las 35 entidades afiliadas activas, que representan el 99% de los votos de la CAH. De esta manera, Fernández llevará adelante su segundo mandato hasta el año 2025.

Con respecto a su primer mandato en el año 2013, Fernández aseguró que su ingreso a la Confederación fue por el actual entrenador de Los Leones y Leonas, Carlos “Chapa Retegui”.

“No era para nada fácil, me animé, me postulé, competí y gané. Fue el 27 de abril de 2013. Tenía en la cabeza (como ahora) un montón de cosas y por ello, el 2 de junio viajé a Barcelona para hablar con el presidente de la FIH (Federación Internacional de Hockey). Me recibió con mucha calidez, le hablé de mis ambiciones, entre ellas que el seleccionado de caballeros fueran top 5 en el mundo. La historia ya la conocen: medalla de oro en los Juegos Olímpicos y primeros en el ranking”, expresó Fernández en un comunicado difundido por la CAH.

En cuanto a su renuncia afirmó que fueron por cuestiones políticas del momento: “Que soy un político profesional, no es novedad. Por supuesto que no se mezcla con el hockey. Hubo en nuestro país un período de cuatro años donde nos persiguieron, incomprensiblemente y con saña. Comprendí que por hacerle mal a mi persona, le harían mal al hockey”, apuntó.

Respecto al presente del hockey argentino, el flamante presidente dijo que hay “muy buen hockey, de un muy buen nivel” y agregó: “los argentinos somos distintos, nos respetan en el mundo y queremos valernos de eso para seguir siendo respetados. Hay que apostar para ocupar el lugar estratégico que tenemos en el mundo”.