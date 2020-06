Angelina Jolie recordó el final de su relación con Brad Pitt

La actriz ahondó en cómo fueron los momentos previos a terminar su matrimonio con el actor.

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más queridas de Hollywood, pero se divorciaron tras una década juntos y seis hijos en común. Cuatro años después de su separación, la actriz se animó a hablar por primera vez sobre cómo fue el proceso que llevó a la ruptura.

En una entrevista con un medio internacional, la estadounidense recordó cómo vivió el último tiempo en pareja con el galán: “Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante“.

La artista de 45 años reconoció que sintió “una tristeza profunda y real“. Además, remarcó que “estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esa humildad e incluso esa insignificancia“. Sin embargo, consideró: “Al final, esto es quizás lo más humano“.

Durante el proceso de divorcio, Angelina también debió recuperarse de sus problemas de salud. “Todas estas cosas se asientan en ti y te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Soy más resistente que antes, pero aún es un momento difícil. Tengo que redescubrir la alegría“, reflexionó.

“Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te convertís en progenitor perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo. Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos“, reveló en la revista “Le Figaro” sobre su maternidad.

Por último, contó que mantiene su residencia en Los Ángeles por un acuerdo con su ex. “No estoy realmente apegada a esta ciudad. Preferiría viajar con más frecuencia, pero hoy no es compatible con el trabajo de Brad. Yo coopero“, detalló la protagonista de “Maléfica”.