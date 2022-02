Andrea Rincón habló sobre el escándalo de la cocaína adulterada

Andrea Rincón envió sus condolencias a las familias de los muertos por consumir cocaína adulterada, mandó fuerza a quienes están luchando por su vida, compartió su experiencia con las drogas y le pidió a la sociedad más empatía con los adictos. Mirá el video.

En un móvil con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la actriz aprovechó para compartir su experiencia con las drogas con el objetivo de concientizar sobre el enorme calvario que viven las personas que consumen periódicamente sustancias como la cocaína y dejar en claro que se puede salir de ese infierno pidiendo ayuda.

“Quedé sugestionada con el tema”, fue lo primero que atinó a decir Rincón. Luego, brindó su apoyo a las víctimas. “En principio vamos a darle nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a las familias de los chicos fallecidos y fuerza a las familias de los que están ahí peleando por su vida”.

Luego de que Florencia de la V hablara de lo impactante que fue la noticia, Rincón ubicó el problema en un marco más amplio. “La verdad es que esto es algo que sucede diariamente. Diariamente hay chicos que se están muriendo por esta enfermedad, que hay que llamarla como tal, una enfermedad que golpea fuerte todos los días y cada vez más. Por eso me parece que, si bien esto es una tragedia, hay que aprovechar para tomar conciencia como sociedad, para visibilizar y para empatizar con las personas que están atravesando esta enfermedad”.

Conmovida por lo sucedido, la actriz aprovechó para hacer un llamado a quienes conocen o están cerca de un adicto. “Yo quisiera apuntar, hacer un llamado a los familiares, a los amigos, a los seres queridos que tienen amigos que están atravesando por esto, que llamen, que pidan ayuda. Esto no es una boludez. Esta enfermedad siempre termina tocando fondo, y el fondo puede ser un hospital, un centro de rehabilitación, una clínica psiquiátrica, el cementerio o la cárcel”, sentenció. “Y si te dicen que el final es otro te mienten”, agregó, categórica.

En ese momento, Florencia de la V señaló que muchos adictos no se dejan ayudar y Rincón entonces explicó que nadie nace sabiendo y que hay lugares -como Nar-Anon-, con gente capacitada para ayudar y brindar herramientas a los adictos y familiares. Luego pidió por favor que pongan los teléfonos en pantalla. “Nadie sabe qué hacer con una persona que está atravesando esta enfermedad”, reconoció.

Y alentó a los adictos a pedir ayuda. “Estando adentro (de una institución de rehabilitación) pensás que no vas a salir nunca. Estás perdido. Pero el mensaje que yo puedo dar es que sí se puede salir, y que lo que hay que hacer es pedir ayuda lo más rápido posible, porque solo no se puede”, afirmó.

Sobre su experiencia, Rincón no negó que eventualmente pueda tener una recaída, pero afirmó que ya cuenta con herramientas más sólidas para enfrentar ese riesgo. “Yo ya sé cuándo me voy a meter en un lugar de toxicidad”, explicó y advirtió que “la toxicidad no está solamente en las sustancias, también está en las personas”.

A su turno, Maite Peñoñori hizo referencia al caso de Gastón Pauls, también con un pasado de adicción, y de su quiebre para empezar a recuperarse. Luego de elogiar al actor -”Gastón es el ser más hermoso y más luminoso que he conocido en mi vida”-, Andrea recordó que fueron los ojos de su hermano Nahuel los que la ayudaron a empezar a salir de las adicciones. “Nahuel gritaba por amor, porque no quería que su hermana se muera. Y ahí dije basta”.

“Hay más de 20 muertos todos los días”, analizó luego sin restarle importancia a la tragedia de la cocaína envenenada, pero poniendo el foco en las personas que mueren todos los días consecuencia del consumo de drogas. Daniel Ambrosino entonces llevó a la discusión el caso de Chano Charpentier. “La droga no distingue sexo, no distingue religión. No distingue nada”, explicó. “La droga es el diablo en persona. Y es el infierno. La verdad es que me parece que tenemos que tener un poco más de empatía. Yo a veces escucho que dicen ´¿Y para qué se drogó? Que se joda´. Y es gente que está enferma, que necesita que la ayuden. Pero si te señalan así, ¿Quién va a pedir ayuda?”, analizó.