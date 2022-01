Ana Rosenfeld sobre Mauro Icardi tras su infidelidad a Wanda Nara: “Él ya pagó”

La abogada habló del affaire que el futbolista tuvo con la China Suárez y aseguró que tuvo su merecido.

Ana Rosenfeld fue contundente al hablar en A la Tarde de la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez y dejó en claro que pagó por el sufrimiento que le causó a la empresaria.

“El culpable es que comete la infidencia, el otro lo ayuda como amigo, uno a los amigos los ayuda, el que se equivocó fue Icardi que ya pobre hombre se arrastró, pidió disculpas, fue perdonado y se supone que está todo bien”, dijo Débora D’Amato sobre el rol de Jakob von Plessen, marido de Zaira Nara.

Y fue allí cuando Rosenfeld aseguró que el futbolista tuvo su merecido: “Ya está, ya pagó. Yo lo que dije de Jakob fue ‘qué feo estar haciéndole la gamba para algo que no está bueno para el o la cuñada’”.

Ana Rosenfeld habló del rol de Jakob Von Plessen en el wandagate

Ana Rosenfeld dejó en claro que no le gustó el rol de Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, en el escándalo de Wanda Nara con la China Suárez por Mauro Icardi.

“Yo no lo mandé al muere, a mí me preguntaron si está bien tener un cómplice y yo dije que no está bien, porque estas apoyando a una infidelidad”, expresó en la emisión de América.