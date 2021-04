Amanda Martín: “Larreta-Acuña están contra la salud, la vida y la educación”

El paro docente cada vez con mayor acatamiento. Luego del fallo judicial a favor de los recursos presentados por Larreta y ONG de empresas educativas privadas que pretenden frenar la suspensión de clases en CABA, dictada por DNU, los docentes continúan con medidas lucha y paro docente.

Amanda Martín secretaria gremial del sindicato docente Ademys dijo: “Larreta y Acuña son irresponsables, dado el grave cuadro epidemiológico no se puede volver a las aulas. Intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia. Larreta no defiende la educación. Lleva adelante junto a la ministra Acuña un recorte histórico de presupuesto para la educación, dejan a miles de estudiantes sin vacantes y con salarios de miseria. En más de un año no se destinó un peso en acondicionar las escuelas o en garantizar el acceso a la educación virtual. Con más de 3000 casos por día, un minúsculo número de docentes vacunados y un sistema sanitario colapsado no hay condiciones para la presencialidad.”

Amanda también hablo del DNU presidencial: “Por otro lado los anuncios de Fernández son insuficientes. No hay medidas para garantizar la continuidad pedagógica en la virtualidad. No se anunciaron medidas que garanticen la conectividad ni los dispositivos. Tampoco hay vacunas ni para la docencia ni para el conjunto de la población.”

Para concluir Amanda dijo: “Hay que centralizar el sistema de salud. No permitir que se lleven la producción de vacunas del país para beneficios empresariales. Y que se asista económicamente a los trabajadores afectados por la pandemia. Frente a la enorme crisis sanitaria la intervención de los trabajadores es fundamental para torcerles el brazo a los gobiernos. Como hacemos los docentes con el paro del 14 y el que estamos llevando adelante hoy.”