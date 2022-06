Amalia Granata criticó el reconocimiento que le dieron a L-Gante

El músico recibió una distinción por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”

En pleno ascenso de su carrera, L-Gante recibió la semana pasada una distinción que lo llenó de orgullo. “Mirá el detalle que veo siempre en mi casa”, comentó en su cuenta de Instagram mientras mostraba la imagen de la placa que recibió por su trayectoria, por parte de la empresa Deco Color SRL. Este reconocimiento es por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”. De esta manera, el joven compartió su alegría con sus millones de seguidores en las redes sociales.

Pero lo cierto es que este hecho provocó la indignación de Amalia Granata, quien se expresó a respecto en Polino Auténtico, el programa de Radio Mitre que conduce Marcelo Polino los sábados a la mañana. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!”, señaló furiosa. Y analizó: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

Ante este descargo, su colega Mariana Brey intentó defender al músico opinando que el arte es “subjetivo”, pero la también diputada la cruzó enojada y le pidió a su compañera que no la tratara de “ignorante”.L-gante Fue Reconocido Por Su Aporte A La Música Y Cultura

No es la primera vez que un reconocimiento al cantante de cumbia 420 causa polémica. Por caso, en octubre del año pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó la distinción del artista como “visitante distinguido” en la ciudad, y durante el debate previo, la concejal Daniela León fundamentó su voto en contra citando las propias letras del músico de cumbia 420. “Precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”, comentó.

En tanto, había agregado: “Y voy a leer algunas de las letras que me ha proporcionado la concejala Germana Figueroa Casas, con quien estuvimos hablando antes de entrar a la sesión”, señaló a modo de introducción y a continuación procedió a leer fragmentos de las canciones de L-Gante. Por último, al terminar con la lectura de las letras, León cerró su discurso: “Señora presidenta, estos son los motivos por los cuales no vamos a votar esta distinción porque precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”.

En aquél entonces, la respuesta del músico no se hizo esperar. “¡Nosotros nos cagamos de risa!”, fue la contestación que le dio a la concejala mediante un audio que le envió a Teleshow. Y luego agregó: “Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición”. Por su parte, Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, también hizo su descargo. “Yo creo que tiene como todo el mundo tiene derecho a opinar, el que le guste y al que no le guste. Y no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música”, comenzó diciendo la mujer. Y había añadido: “Como lo iban a distinguir, eso iba a tener sus pros y contras y es la opinión de ella, quedará en el apoyo que le den las demás personas y las autoridades”. “En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elian no estaría donde está”, había dicho.