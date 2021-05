Amalia Granata contó cómo reaccionó frente a la infidelidad de su marido

La diputada por Santa Fe recordó el mediático engaño de su marido cuando estaba embarazada de su hijo: “Me lo dijo mirándome a los ojos y fue sincero”.



En Debo decir estuvo como invitada Amalia Granata y a la hora de hablar de los temas de la semana, apareció la separación de Horacio Cabak. En ese momento la actual diputada por Santa Fe reflexionó sobre los engaños en la pareja y por qué decidió apostar por su relación con su pareja, Leo Squarzon tras la escandalosa infidelidad que él tuvo a fines de 2016.

“A mí me pasó y estaba embarazada. Una circunstancia de mier…, me senté y yo esperaba la verdad. En ese momento lo que se me dijo fue absolutamente sincero, mirándome a los ojos con la verdad y a partir de ahí dijimos ‘sigamos construyendo esto que estamos armando’”, se sinceró.

“Hace cinco años que estamos acá, con una familia hermosa, con un montón de proyectos a futuro”, destacó Amalia, mientras que Luis Novaresio le preguntaba si “¿no pasás factura en algún momento?”. “Jamás”, remarcó.

“Yo creo que la infidelidad es parte del amor. Todos somos seres humanos y tenemos deslices, errores o llamalo como quieras. O necesidades. Depende de ese amor”, aseguró. “El amor no es estar todo el día con mariposas en la panza, mirando el cielo. El amor es un trabajo, un equipo y el otro puede haber tenido una necesidad, un desliz y te podés sentar a charlar, se comprende y se vuelve a construir sobre la base de ese amor”, expresó la exmodelo sobre la conversación que tuvo con el empresario.

También Amalia desestimó la posibilidad de tener una pareja abierta. “Por lo menos en mi caso, formé una relación con la idea de ser una pareja monogámica, no de poliamor. A mí me pasó que en esa idealización de pareja monogámica alguien tuvo un desliz, obviamente se va tratar después y no antes. Antes no lo permitiría”, concluyó Amalia Granata.