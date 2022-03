Álvarez Agis: “El acuerdo con el FMI es un salvavidas para la Argentina”

Sin embargo, el ex viceministro de Economía se mostró cauteloso del resultado real del acuerdo y opinó “que hay que ir de a poco”.

Emmanuel Álvarez Agis evaluó durante Expoagro 2022 las principales variables del acuerdo alcanzado para renegociar la deuda entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se mostró cauteloso del resultado del mismo.

“El acuerdo tiene un acierto que es darle a la Argentina un salvavidas que es desembolsarnos en términos netos unos 5.000 millones de dólares este año, que al año próximo ya se convierten en menos 2.000 millones”, comenzó diciendo el ex viceministro de Economía en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner.

“Este salvavidas permite seguir con la política monetaria y cambiaria en línea con el acuerdo. Si alguno piensa que el FMI dice que nos paga para no hacer macanas, es justo”, indicó Álvarez durante su discurso en Expoagro.

Según el exfuncionario, el acuerdo “tiene en la dirección de las políticas un acierto y en la velocidad de las políticas una decisión que, es ir de a poco”.

Álvarez Agis también resaltó cuatro aspectos importantes del acuerdo: “una reducción fiscal de a poco; acumulación de reservas de a poco, una devaluación que tiene que evitar que el dólar se haga cada vez más barato y una tasa de interés que tiene que hacer que los pesos se hagan más atractivos que los dólares, de a poco”.

“Es un acuerdo que lo mueve al gobierno donde no quería y como persiste esa resistencia, se hará de a poco”, aseguró el economista. “Es un acuerdo que al hacer todo de a poco: no desploma la brecha, no desploma la inflación y no multiplica por tres las reservas internacionales”.

Ninguna variable se puede mover como un shock porque la política macroeconómica es con pasos lentos.

Álvarez Agis también comentó que “la economía siempre crece más despacio después de un acuerdo con el Fondo; la inflación en general es la misma de antes del acuerdo o más alta (…) se repite esa dinámica todas las veces que cerramos con el Fondo”, aseguró al recordar que Argentina tiene 22 acuerdos con el FMI.

El economista concluyó que “el gobierno tiene el doble desafío de no atrasar el tipo de cambio real. Es difícil no atrasarlo con las pautas que están escritas en el Fondo, ya hoy luce complicado”, sentenció durante su intervención en “La Argentina conviviendo con el FMI”, un evento organizado en Expoagro por Allaria, Ledesma y Cía.