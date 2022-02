Álvarez Agis defendió el acuerdo con el FMI: “Néstor Kirchner firmó un acuerdo peor que este”

El economista y ex vice ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner defendió el acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández anunció con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de las tensiones que se desataron en el oficialismo por funcionarios que no están a favor del acuerdo.

El economista y ex vice ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, defendió este martes el acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández anunció con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de las tensiones que se desataron en el oficialismo por funcionarios que no están a favor del acuerdo, como Máximo Kirchner, que renunció como jefe del bloque de diputados del Frente de Todos.

Para Álvares Agis, el Fondo “se salió de su manual” para lograr un acuerdo con el gobierno argentino por la deuda de 57 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.

“Con ese mismo manual del Fondo, si te dan doce años para pagar, yo decía: te van a pedir reforma laboral, reforma previsional y reforma fiscal. No te pidieron ninguna de las tres”, expresó el economista.

Asimismo, consideró: “Si la negociación implica todo ese empuje político para que el Fondo se distraiga de su manual, tal vez incluso con la retórica de: ‘mirá, te saliste de tu manual con Macri y encima le diste USD 45.000 millones, con lo cual salíte un poco ahora, que encima te sale gratis, no es que le tenés que dar más plata’. Bueno, si hiciste esa fuerza política y en tu scrum se levanta uno y dice ‘yo empujo para otro lado’, bueno, es complicado”, apuntó el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, sobre la decisión de Máximo Kirchner y muchos de los detractores del acuerdo.

En otro orden, detalló que el acuerdo que firmó Néstor Kirchner fue “peor”. “No veo que tenga peligros por este acuerdo. Si Néstor Kirchner decidió en su momento firmar un acuerdo peor que este, para ganar tiempo y juntar la plata para pagar, en una condición económica bastante mejor que esta, creo que hoy más peligroso era no acordar”, afirmó.

Por otro lado, el economista aseguró que el acuerdo implica “un acuerdo sin reformas estructurales y con impulso a la obra pública, sin ajuste”. Sin embargo, muchos de los kirchneristas que se oponen al acuerdo afirman que sí hay un ajuste que propone el FMI, al requerir un déficit fiscal “cero” para el año 2025.

Álvarez Agis advirtió que la Argentina le debe al Fondo “la mitad de nuestras exportaciones”, un monto que en un corto plazo consideró “realmente impagable. Hay que darse cuenta de la magnitud de lo que le dejó Macri al país”.

Y recordó que el presidente Alberto Fernández “no asumió diciendo que no iba a pagarle al Fondo. Yo entiendo que Máximo diga ‘tendríamos que haber negociado de otra manera’ pero Cristina lo eligió a Alberto y no a Máximo“. Ahora “el Fondo pide un amplio consenso ¿Qué pasa si al acuerdo no se lo banca el propio oficialismo? Decime cuál es tu alternativa y que sea viable. Esta estrategia debilita al Gobierno”.

Según el ex funcionario, lo único que pide el FMI es “una rebaja del déficit fiscal y es la menor que le pidió a Argentina desde la vuelta de la democracia“.

Fuente: Perfil