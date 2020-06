Alfredo Cornejo: “Macri no tiene margen para volver a ser candidato”

El diputado radical llamó a que la alianza opositora de Juntos por el Cambio “renueve” sus liderazgos. Aseguró, además, que Horacio Rodríguez Larreta está “inmerso en la nube del relato” del Gobierno.

El presidente del Comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dialogó con el programa Ruleta Rusa, por radio Rock and Pop, y aseguró que para las próximas elecciones hay que “renovar los liderazgos hasta que se llegue al único, que no llegará hasta las primarias de 2023″ y que el espacio “tiene que estar unido”.

Desde hace años que la UCR busca mayor protagonismo en el frente político que encabeza Mauricio Macri. Los reclamos ya eran recurrentes hacia el ex presidente y su ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, en tiempos de gobierno de Cambiemos. Ahora, los pedidos de renovación coinciden con otro sector del PRO que lideran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quienes buscan diferenciarse del ala más dura encabezada por Patricia Bullrich y el propio Macri.

En ese sentido, Cornejo también le dedicó unas palabras a Rodríguez Larreta: “Está en la nube cultural del relato del Gobierno”, dijo en relación a la estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Además, agregó que tanto el mandatario porteño “como todos los gobernadores radicales y los demás, están en la misma dirección de que tengamos pocos muertos”.

En ese marco, dijo que el presidente Alberto Fernández “está por las nubes en las encuestas” debido a su estrategia para combatir el Covid-19.

Según el radical, esa estrategia consistió en “hacer un ranking de muertos que nos beneficiaría frente a Italia o España, países muy caros a nuestros sentimientos”, pero que tiene “atrapado” al Gobierno.

El radical señaló entonces que “el que impone el relato es el kirchnerismo, cuando dice los chetos trajeron el virus, los runners lo transmiten o cuando echa la culpa al gobierno de CABA”.

Más allá de pertenecer a otro partido, Cornejo ha sido una de las voces más duras de la oposición en relación a la gestión de la pandemia. En otro tramo de la entrevista, el dirigente radical volvió a cuestionar la situación que atraviesa el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). “Estamos por cumplir 100 días de cuarentena y no aparece como una cosa planificada, realmente profesional, donde se sabe cómo se entra y cómo se sale”, sostuvo.

”Hoy día el único indicador de éxito de esta estrategia es que muera poca gente por COVID-19, pero es probable que muera mucha gente por otros motivos”, dijo, y agregó: “Es un relato que impone con violencia, como cuando dice que los chetos trajeron el virus, que los runners lo transmiten o cuando echa la culpa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Hizo un relato, como en los 12 años de kirchnerismo, en el cual si el relato no coincide con la realidad, es problema de la realidad”, insistió el ex gobernador de Mendoza.

Si bien no confía en que Poder Ejecutivo haya logrado un control de la pandemia, para Cornejo“sí está en control de todas las demás actividades (de la economía) y de las provincias y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero”. En su opinión, Alberto Fernández tendría que haber seguido otros ejemplos regionales: “Para cuidar la economía y la salud había que hacer otras cosas que no se hicieron, como Paraguay y Uruguay