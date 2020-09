Alfonsín: “¿Macri vive en Narnia?”

El embajador argentino en España criticó las expresiones del ex presidente. “El país de la carta no existe”, aseguró el dirigente radical y señaló: “Esto no es una oposición republicana”.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, se mostró hoy sorprendido por la columna de opinión publicada ayer por el expresidente Mauricio Macri en un diario porteño.

“¿En qué mundo vive; en Narnia?”, se preguntó con ironía Alfonsín.

En declaraciones radiales, apuntó a “ciertos dirigentes de la oposición” que “quieren que el Gobierno haga las cosas mal” y evaluó que, “si eso no ocurre, lo inventan”.

“Eso no es una oposición republicana”, sostuvo el embajador, quien se mostró sorprendido por la columna de opinión que Macri publicó ayer en el diario La Nación, donde acusó al Gobierno nacional de “desplegar” un “ataque sistemático y permanente” a la Constitución y celebró que “los ciudadanos han ganados las calles”, en plena pandemia de coronavirus.

“No lo podía creer”, dijo Alfonsín, sobre el texto del expresidente, que recibió el rechazo de funcionarios nacionales y dirigentes del oficialismo, e ironizó: “¿En cuál mundo vive Macri; en Narnia? El país de la carta no existe”.

En esa línea, el representante argentino en España aseguró que las marchas al Obelisco, son protestas organizadas por algún “sector de la oposición”, que “utilizan cualquier excusa, pero en verdad protestan porque perdieron las elecciones”.

“No solo el oficialismo tiene que ser republicano, también la oposición tiene que serlo. Creo que gran parte de ella habla de republicanismo porque queda bien, pero les interesa tres pepinos el republicanismo”, evaluó el exdiputado nacional.

Alfonsín analizó además el rol del radicalismo en la alianza Juntos por el Cambio y sostuvo que “desde el momento en que se perdieron las elecciones, algunos dirigentes de la UCR pusieron en marcha una disputa con el PRO por el liderazgo de la derecha”.

Para el dirigente radical, esa pelea explica la dura postura de algunos de sus correligionarios frente a la administración Alberto Fernández.

“Creen que se impondrá el que más duro sea con el Gobierno” y, en consecuencia, “ejercen la lógica de relacionamiento con el oficialismo” de manera “poco republicana y muy virulenta”, opinó.

“La oposición pretende que el Gobierno haga lo que quieren los que perdieron la elección. Si no, no es democrático. Se trata de un original aporte a la teoría democrática”, planteó.

Por último, Alfonsín aseguró que “la sociedad va a sancionar a los responsables de los comportamientos poco responsables de la oposición, a los que están más preocupados por ganar las lecciones que por contribuir a la solución de los problemas”.