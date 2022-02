Con su último libro ya a la venta -Notas al pie-, Alejandro Dolina habla en una entrevista con Teleshow sobre el presente, el futuro, sus hijos: “Me gusta decir esto: mis chicos no fueron planeados, nacieron. Ahora, yo no había planificado hijos y, sin embargo, si hubiera cumplido con mi planificación, me hubiera quedado sin lo mejor de mi vida“. Mirá el video.