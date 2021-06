Alberto Fernández y Patricia Bullrich se cruzarán en la audiencia por la denuncia de coimas sobre la vacuna de Pfizer

El Presidente y la titular del PRO mantendrán este viernes una reunión virtual en el marco de la causa por supuestos pedidos de coimas en la compra de vacunas. Si bien el objetivo del encuentro es llegar a una conciliación, ambas partes mantendrían sus posturas al respecto

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se verán este viernes en la audiencia de conciliación por la denuncia sobre supuestos pedidos de “retornos” por parte del Gobierno durante las negociaciones con Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus.

Si bien el objetivo del encuentro, que se realizará de manera virtual, es que ambas partes lleguen a un acuerdo para evitar que el proceso judicial avance, tanto el jefe de Estado como la ex ministra de Seguridad adelantaron que van a mantener sus respectivas posiciones al respecto. Hasta el jueves por la noche, estaban confirmadas sus respectivas participaciones.

El encuentro está programado para las 13 de este viernes y los dos protagonistas de la jornada ya confirmaron que se van a presentar, por lo cual, si bien no estarán en un mismo espacio físico, el mandatario se verá de frente con la referente del principal espacio opositor.

Todo esto ocurrirá en un contexto de tensión entre el oficialismo y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionan la gestión que hicieron las autoridades nacionales para la adquisición de vacunas.

De hecho, hace tan solo unos días expusieron ante el Congreso los representantes de los principales laboratorios con los que el Gobierno mantiene conversaciones. En aquella oportunidad, el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, aclaró en reiteradas oportunidades que no hubo pedido de coimas o retornos por parte de funcionarios argentinos.

“No hubo ningún pedido de pago indebido o exigencia de algún intermediario“, enfatizó. En los mismos términos ya se había expresado la compañía en un comunicado de prensa publicado en respuesta a una denuncia pública de Bullrich.

Esta audiencia, en tanto, es la etapa previa al inicio de una demanda judicial por “daños y perjuicios contra el honor” que tiene preparada Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández, quien en diálogo con Infobae remarcó que la titular del PRO “públicamente ha ratificado sus dichos”, por lo que entiende que en la reunión virtual de este viernes “hará lo mismo”.

“Si pretende retractarse vamos a pedir que lo haga en todos los medios, porque repitió la noticia, y que haga una reparación económica al instituto Malbrán”, explicó el letrado. “Yo tengo un poder para representarlo, pero Alberto quiere estar en la audiencia. Lo más factible es que esté él”, adelantó Dalbón.

Por su parte, Bullrich también confirmó que estará en la audiencia y que no se rectificará. “El Presidente debe entender lo que yo dije. A mí me dijeron que había hecho desaparecer personas en el caso Maldonado, me dijeron de todo y nunca hice una demanda. Él dejó que el Ministerio de Salud no comprase millones de vacunas y en vez de presentar él una demanda contra su ministro me ataca a mí, que dije la verdad”, señaló ante este medio la ex ministra de Seguridad.

“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo Bullrich en el canal de noticias La Nación+ cuando el periodista Luis Majul le preguntó por qué el Gobierno no había comprado las vacunas de Pfizer.

Tanto Fernández, como el ex ministro de Salud Ginés González García y el laboratorio desmintieron a Bullrich. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”, sostuvo el laboratorio a través de un comunicado.

Bullrich, que está en carrera para ser candidata en las próximas elecciones legislativas, ratificó sus dichos en la red social Twitter: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras les vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la Justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

Tanto Fernández como González García le iniciaron demandas judiciales a Bullrich. “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, dijo el ex ministro, que le envió una carta documento a la presidenta del PRO para que ratifique o rectifique sus dichos por sus expresiones “que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”.

Bullrich contestó que sus dichos no son calumnias ni injurias. El abogado de González García, Martín Arias Duval, se presentó en la Cámara Civil para obtener la audiencia de mediación previa al inicio de la causa. Se espera la fecha para esa conciliación que tendrán el ex ministro de Salud y la titular del PRO.

Por su parte, Carla Vizzotti, reemplazante de González García al frente del Ministerio de Salud, también presentó una denuncia penal para que se investiguen los dichos de Bullrich. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini.