Alberto Fernández: “Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida”

“Muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía”, remarcó.

El presidente, Alberto Fernández, se refirió sobre el nuevo conteo de casos que arrojó 36 en las últimas 24 horas al decir que “es interesante ver que el número no crece, pero hay que ser muy prudente”. El mandatario se mostró cauto ante los nuevos casos de coronovirus que mostraron una merma contra el fin de semana pero que ascienden a 301 en todo el país.

Las declaraciones del primer mandatario fueron a Canal 26 luego de recorrer un hospital en construcción en La Matanza. El jefe de Estado tambien sostuvo que las medidas anunciadas para los monotributistas son necesarias.

Más temprano, tras reunirse con los intendentes de la Provincia para coordinar esfuerzos contra el coronavirus, Alberto destacó que el ritmo de contagios “lo estamos bajando claramente”, aunque aclaró que “eso no significa que el número de contagiados esté cayendo”.

En diálogo con Radio Nacional, el presidente afirmó que todos los esfuerzos del Estado en este momento están enfocados en “hacer más lento el contagio” porque de esa forma el sistema de salud va a “poder atender a todos” los que presenten sintomatología compatible con la pandemia.

“Si no hacemos esto, podría pasar lo que pasó en Italia, donde no se tomaron medidas tempranas y la aceleración del contagio fue tan alto que objetivamente no hubo forma de contenerlo y el sistema de salud no pudo dar respuesta”, advirtió.

Hasta el momento, la Argentina registra 266 casos, incluyendo cuatro fallecidos. Ayer se habían sumado 41 nuevos contagios, la mayoría de ellos en la Ciudad y el conurbano, principales regiones afectadas por el avance del covid-19.

Con respecto al encuentro que mantuvo este lunes con alcaldes bonaerenses y con el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, el mandatario dijo que que quedó “muy conforme” con la respuesta de los intendentes, ya que demostraron tener un “compromiso muy grande” para afrontar la pandemia.

Por otra parte, el presidente se refirió a la buena sintonía mostrada en las últimas horas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del proceso de renegociación de la deuda externa que atraviesa la Argentina.

Fernández subrayó que la extensión de los plazos de pagos de deuda al FMI deja al país en una “situación más cómoda” en la negociación con los acreedores privados y permite destinar mayores recursos para que la “Argentina crezca”.

Este domingo, el jefe de Estado había dicho en una entrevista televisiva que “no le temblaría el pulso” en caso de necesitar extender la cuarentena obligatoria más allá de 31 de marzo, fecha en la que está pautada el fin de la medida que comenzó el pasado viernes 20.