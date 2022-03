Alberto Fernández: “Se acabaron los tarifazos”

El presidente de la Nación pronunció el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso Nacional en el marco de la Asamblea Legislativa. Mirá el video.

Alberto Fernández inauguró el 140 período de sesiones ordinarias del Congreso. Señaló cuáles serán los ejes del acuerdo con el Fondo Monetario Laboral y aclaró que no se modificará el sistema previsional, “no habrá tarifazos”, ni reforma laboral. El clima se convulsionó cuando el Presidente responsabilizó a la gestión anterior por el endeudamiento y la oposición comenzó a abandonar el recinto.

Cerca de las 12 del mediodía el Presidente fue acompañado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hasta el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para comenzar con su discurso.

Alberto Fernández comenzó su oratoria haciendo mención al conflicto entre Rusia y Ucrania: “Nos toca un período de crisis sanitarias, económicas y bélicas”, comenzó para luego lamentar el contexto bélico que azota Europa y pedir un minuto de silencio.

“Argentina no puede escapar al contexto en que se ve inmersa”, afirmó y subrayó: “Estoy convencido de que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico de nuestra historia”.

“Las consecuencias del Covid fueron multidimensionales”, explicó. “Quisimos minimizar el daño que implicaban las restricciones”, sostuvo.

“Sabemos que la inflación es el principal problema que tenemos los Argentinos“, reconoció y subrayó que hay que tener una mirada crítica que reconozca lo que hay que mejorar, pero también comprender el contexto que el país tuvo que atravesar.

Fernández presentó un balance sobre la pandemia y destacó la rapidez con la que se llevó adelante la campaña de vacunación en toda el país. “La Argentina ha recibido 112 millones de dosis de vacunas de siete países diferentes”, detalló y agregó: “Argentina comparte el podio con China y España en relación a la taza de vacunación”. “Los momentos más duros han quedado atrás”, precisó.

Balance económico

“Con un Estado débil siempre ganan los más poderosos y pierden las mayorías populares”, evaluó. “No detuvimos la obra pública en la pandemia y no la detendremos en el futuro”, advirtió. “La recuperación en las pymes fue generalizada y federal. Fue la más alta de los últimos veinte años”, indicó.

“El empleo se viene recuperando desde fines del 2020, las tasa de desocupación fue del 8,2%, la menor en más de 3 años“, informó. “Los salarios reales tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque menor a la que nosotros anhelamos”, asumió.

“Un verdadero estado debe proteger a cada miembro de su comunidad y debe aplicar políticas activas que tengan que ver con la producción, pero también otras que tengan que ver con la protección social”, señaló. “Es hora de registrar las actividades de la economía popular. Las cooperativas de trabajo deben participar en las obras que el Estado realiza”, adelantó.

“Vamos a tomar lo que dijo el Papa y a empujar desde abajo hacia arriba y desde las periferias hacia el centro“, enfatizó.

Mensaje a la oposición

Mientras la oposición la oposición eligió usar en sus bancas una bandera ucraniana para demandar al gobierno una posición más contundente contra la invasión rusa, el presidente les reprochó su accionar a finales de 2021. “Es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto, tras cuarenta años de democracia”, lamentó.

Deuda con el FMI

Alberto Fernández recordó que el último endeudamiento fue responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri en 2018. “No nos quedó ni un puente ni una carretera, solo nos quedó una deuda externa impagable“, enfatizó mientras se escuchaban las quejas en el predio.

“Estamos dando un nuevo paso en el acuerdo con el FMI, se trata de una deuda inmensa y sin acuerdo no podremos construir certezas en Argentina”

“El acuerdo que logramos con el FMI es el mejor que se podía lograr y gobernar es un ejercicio de responsabilidad”, destacó. “El nuevo acuerdo es una refinanciación de la deuda existente”. “Se iniciarán los pagos en 2026 y se terminarán en 2034“, anunció.

“Este acuerdo no contempla restricciones que afecten nuestro desarrollo”, aclaró. “No habrá reforma previsional“, aseguró. “Este acuerdo no doblega nuestra soberanía”, insistió.

“En Argentina se acabaron los tarifazos”, afirmó y agregó: “Vamos a segmentar los subsidios, apuntamos a que el 10 % con mayor ingreso dejará de gozar del beneficio de los subsidios”, explicó.

“No habrá reforma laboral”, dijo con énfasis y sostuvo que su gobierno no afectaría a los trabajadores.

Diputados de la oposición se retiran del recinto



“A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores considerar aprobar el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional”, anunció y responsabilizó a la gestión anterior por la toma de deuda en 2018: “Los argentinos y los argentinos tienen el derecho de saber quiénes fueron los responsables de tantos desatinos”.

Con esto los ánimos comenzaron a caldearse hasta que la oposición decidió abandonar el recinto.

Proyectos a futuro

En el último tramo del discurso Fernández anunció cuáles son los proyectos que se presentarán o profundizarán este año: “Vamos a expandir la inversión pública. No vengo a pedir que acompañen a un Presidente, les pido que acompañen a un país que está entrando en un sendero de desarrollo”.

La creación de 200 mil puestos de trabajo fue otra de las promesas del Presidente. “No se trata de estabilizar la economía para después crecer, se trata de crecer para estabilizar”, subrayó.

“Vamos a avanzar decididamente en la producción de vacunas”, fue otro de los anuncios y también destacó: “Queremos una industrialización con perspectiva de género”. “Vamos a fortalecer la Salud Sexual Integral”, enfatizó.

También enumeró una serie de inversiones para mejorar los servicios de transporte, educación, el estado de las rutas nacionales, también detalló avances en cuanto a los gasoductos y a la conectividad.

El funcionamiento de democracia

Otro de los ejes fue la lucha contra la inseguridad y especificó que para esa tarea es fundamental que el Poder Judicial mejore su funcionamiento. “Necesitamos una reforma judicial”, destacó. “La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”, subrayó.

El Presidente, por otro lado, apuntó contra el uso de espionaje para persecución y extorsión. “Mantenemos en lo más alto las políticas de memoria, verdad y justicia”, agregó.

“Queremos respetar los derechos de todas y todos”, dijo y se refirió al respeto de los pueblos originarios, la inclusión de personas con discapacidad y de las diferentes identidades de género.

Fernández anunció que se presentará el proyecto para las licencias parentales que ampliará derechos tanto para padres como para madres, también subrayó su compromiso con la lucha contra el cambio climático.