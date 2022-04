Alberto Fernández: “Lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas”

En una entrevista concedida a la BBC, el presidente argentino se refirió al conflicto bélico y a la disputa con Gran Bretaña sobre la soberanía de las islas.

A horas de cumplirse los 40 años del desembarco en las islas Malvinas, el presidente Alberto Fernández concedió una entrevista a la BBC, donde se refirió al conflicto bélico y la disputa con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago.

“Fue una guerra declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante. Por eso nuestro recuerdo eterno y nuestro respeto eterno”, afirmó.

“Los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron héroes“, remarcó durante otro tramo de la entrevista.

Fernández también rechazó la posibilidad de negociar una soberanía compartida de las Malvinas/Falklands, afirmando que su aspiración es que “la Argentina tenga plena soberanía. Son nuestras tierras“.

“Es como si usted usurpa una casa mía y después yo tuviera que discutir con usted a ver cómo compartimos los derechos sobre la casa. Si usted la usurpó, no tiene ningún derecho. Y eso es lo que pasa en Malvinas”, resumió.



“Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que inglesas no son las Malvinas, eso sí lo tengo claro”, dijo enfáticamente el mandatario argentino.

2 de abril de 1982: enterarse de la guerra

“Fue un momento muy conmocionante para todos nosotros, porque evidentemente era una medida adoptada por la dictadura en el máximo secreto y nadie sabía bien cómo había ocurrido, quién había tomado esa decisión”, recordó.

El Presidente sinceró que incluso algunos se preguntaban si esa guerra no era pactada “porque Inglaterra definitivamente no le prestaba atención a las Islas Malvinas por entonces (…) Solamente así se podía entender que hicieran algo de ese tipo”.

“Es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, que esas islas sean de otro territorio que no sea la Argentina”, enfatizó.

“Además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833. Y desde entonces venimos reclamando”, añadió.



La negociación de aquí en más

Alberto Fernández lamentó la guerra porque eso les permitió a los ingleses un argumento más a su favor para cortar el diálogo. “Uno de los argumentos del Reino Unido es que han ganado la guerra y eso postergó el diálogo claramente, pero la guerra no da derechos”, analizó.

“La actitud del Reino Unido es una actitud no solamente de no hablar, sino de avanzar sobre las islas”, lamentó. “Pero que no lo vea posible no quiere decir que desista del intento. Lo voy a seguir intentando las veces que pueda”, aclaró.

El Presidente también señaló que esa “apropiación” genera consecuencias económicas “sobre la explotación del mar, sobre la explotación del petróleo, sobre la explotación del gas que hay en toda esa cuenca marítima y también en las islas”.

“Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón“, dijo con optimismo y agregó: “No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón”. “De eso no tengo ninguna duda y estoy seguro que en algún momento la razón va a predominar”, concluyó.