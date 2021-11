Alberto Fernández: “Lo que firmó Macri es imposible de cumplir”

Desde Edimburgo, el presidente reconoció que “Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene”. En una ronda de prensa, volvió a mostrarse duro sobre la deuda generada durante el gobierno anterior.

Alberto Fernández partió de Roma con el objetivo cumplido. “La negociación con el FMI va avanzando con las dificultades que eso supone. Hay muchos intereses en pugna. Hay un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado”, evaluó el Presidente ante los periodistas que integran la comitiva.

“Todavía no, supongo que en las próximas horas”, respondió el Presidente ante la consulta de si ya había hablado con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, después de conocer el documento que firmaron los 20 líderes del mundo. Además aseguró que Argentina no puede pagar los 19 mil millones de dólares que debería desembolsar el año próximo y se mostró optimista ante la posibilidad de que el Fondo trate los reclamos argentinos en la reunión de directorio de diciembre.

La Cumbre del G-20 finalizó con un documento en el que los reclamos argentinos fueron escuchados. Esto quedó plasmado en las recomendaciones al Fondo Monetario Internacional para que revise la política de sobrecargos y trabaje en la creación de un nuevo Fondo de Resilencia que financie a largo plazo a países de ingresos medios (como Argentina) y bajos.

Sobre estos dos puntos, en un encuentro con periodistas argentinos tras su llegada a Edimburgo (Escocia), Alberto Fernández dijo: “El proceso de negociación está en este momento, Martín (Guzmán) y Beliz se quedaron en Roma con el equipo. Yo creo que lo que tuvo mucho sentido para Argentina es que vinimos acá para plantear lo que está pasando en nuestra parte del mundo. El mundo de la post pandemia es un mundo sufrido. Donde hay muchos países endeudados. Donde hay muchos países en crisis”.

La comitiva presidencial voló rumbo a Glasgow, Escocia con optimismo. Hasta ahora, los respaldos de distintos presidentes por las negociaciones con el FMI sólo se habían tratado de acciones declarativas. Fernández avanzó en esta cumbre un poco más al lograr que el documento hable de baja de sobrecargos y Fondos de Resilencia, los dos conceptos que se volvieron claves en la negociación que el gobierno nacional lleva a cabo con el organismo internacional.

Los líderes de las veinte potencias del mundo que concentran el 80% de la riqueza y el 60% de la población pusieron su firma. Entre ellos, está la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este país es quien lidera las acciones del FMI ya que cuenta con el 16,74% de ellas. Después del encuentro casual en Roma, las miradas están puestas en avanzar aún más con el gobierno estadounidense para lograr que finalmente el organismo avance en las recomendaciones que este domingo hizo el G-20.

Sobre la inclusión de estos planteos en el documento, el jefe de Estado sostuvo: “Nosotros lo que hicimos en los tres discursos fue marcar los problemas de financiamiento que va a atravesar el mundo después de la crisis del coronavirus, entre ellos Argentina. Quisimos advertir que estamos ante un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene cubierto”.

Si ahora Argentina y el FMI avanzan en este sentido y se logra bajar los sobregiros del 3% al 1%, significaría para la Argentina un ahorro anual de 900 millones de dólares. En los diez años en que se debería pagar la deuda, el ahorro sería de 9 mil millones de dólares. Este fue el primer planteo argentino que desde hace meses ya viene negociando con el FMI.

El segundo planteo que tomó el G-20 al hablar de Fondo de Resilencia sería la llave para que Argentina ingrese en una renegociación que le permita estirar los plazos de pago. Para esto, el la firma de un acuerdo, Argentina discute poder agregar una cláusula que detalle que si las condiciones de préstamos del organismo internacional mejoran en cuanto a plazos e intereses, Argentina podrá sumarse a estas reglas.

Fernández volvió a mostrarse duro sobre la deuda generada durante el gobierno de Mauricio Macri. “Es evidente que Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene, estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible. Que no se postergue el desarrollo y no se nos imponga un plan que socialmente cueste y que se pueda cumplir en el tiempo. Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir y está claro que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso”, dijo el jefe de Estado al llegar a Edimburgo.

Como balance de la Cumbre del G-20 y las diez reuniones bilaterales que tuvo, el jefe de Estado concluyó: “Yo hago una tarea laboriosa con toda Europa que en esta oportunidad volvió a repetirse, con Ángela Merkel, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez. Primero agradecer el apoyo de ellos, lo que logramos ahora es que el G-20 entienda el planteo de Argentina y que ponga resiliencia para los países de renta baja y media. También desde el G-20 se le planteó al Fondo discutir los sobrecargos. Estoy satisfecho, los objetivos que nos planteamos los logramos”. Y agregó: “El vínculo que logramos con Europa, con Alemania, Italia, España, Francia es un vínculo muy importante para nuestros planteos ante la comunidad internacional financiera”.

Además, Fernández detalló su encuentro con Kristalina Georgieva. “Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos pero no a costa de postergar a la gente. Buscamos mecanismos para seguir avanzando y encontrar puntos de acuerdo. Hablamos de los sobrecargos, me dijo que estaba previsto que se analice en diciembre. Me voy satisfecho. Con la premura de buscar una solución, se quedaron los equipos del Fondo con Guzmán y Beliz a la cabeza”.

Ahora la negociación continúa: “En diciembre se reúne el directorio y entre otros temas van a tratar esta recomendación que se le ha dado. Yo entiendo que si habla conmigo y tenemos un permanente contacto, la predisposición existe”, sostuvo el mandatario.

Sobre su encuentro casual con Joe Biden y la posibilidad de un viaje a Estados Unidos, el Presidente sostuvo: “No hablamos nada de un viaje. La casualidad dio que la mujer de Biden se ubicó a mi lado y tuvimos una muy buena noche. Fue muy lindo encontrarlo, veo muchos de sus planteos con simpatía”.

En la cena que compartieron los líderes del G-20 en Roma, Fernández se sorprendió cuando el Primer Ministro Británico, Boris Johnson, lo saludó golpeándole el brazo diciendo “los dos vamos a ser papás”. El canciller, Santiago Cafiero, fue quien le hizo llegar esa información a Johnson.