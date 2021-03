Alberto Fernández: “Las Madres y Abuelas son inmensas. Se animaron a lo que el resto de la sociedad no”

“Son inmensas”, sintetizó el Presidente, a la vez que argumentó que son un “modelo de conducta, de lucha y de compromiso” y dijo que “su tarea es reconocida en el mundo entero”. Fue al encabezar en el Museo del Bicentenario el acto de reconocimiento y homenaje por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos.

El presidente Alberto Fernández destacó este martes la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que “se plantaron ante los genocidas pidiendo justicia por sus hijos, haciendo lo que una sociedad aterrada no hacía durante la dictadura”, y además instó a “continuar manteniendo viva la memoria”.

En un acto en el Museo Bicentenario en la víspera del 45 aniversario del golpe militar del 76, Fernández llamó a “seguir haciendo docencia con los jóvenes que nacieron en democracia y no saben lo que fue la violencia en aquellos tiempos” de la dictadura cívico-militar.

El mandatario aseguró que madres y abuelas son un “modelo de conducta, de lucha y de compromiso” y dijo que “su tarea es reconocida en el mundo entero”.

El Presidente distinguió a las reconocidas luchadoras por los derechos humanos Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Lita Boitano (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), con el premio Juana Azurduy.

Allí, Fernández recordó el acto convocado por la oposición semanas atrás en el que un grupo de jóvenes instalaron en las rejas de la Casa Rosada bolsas mortuorias con los nombres de distintas personalidades que fueron vacunados contra el Covid-19, entre las que se encontraban Estela de Carlotto.

En ese sentido, consideró: “A veces me pregunto si no tenemos que seguir haciendo docencia porque muchos jóvenes no entienden lo que fue la violencia de la dictadura”.

“Les quiero explicar a los más jóvenes que nacieron en democracia: hubo un tiempo que en la Argentina no existía la democracia y que se llevaron a gente inocente que pagaron con su vida el hecho de pensar distinto y otros terminaron perseguidos y exiliados”, dijo.

Sobre la labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: “En esa sociedad que estaba aterrada, apareció un grupo de madres que empezó a preguntarles a los dictadores genocidas dónde estaban sus hijos”.

“Fueron un conjunto de mujeres que tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad”, dijo y agregó que lo hicieron “en una gran soledad impulsado por su amor por su hijo o hija”.

“La verdad es que vivimos una tragedia y esa tragedia tuvo un grupo de mujeres que se plantó por el amor a sus hijos”, reforzó.

Acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el primer mandatario manifestó: “Las madres y las abuelas son un modelo a seguir por cada argentino o argentina. La sociedad la terminó viendo como un modelo de conducta, de lucha y compromiso reconocido por el mundo entero”.

Alberto Fernández concluyó: “Cada 24 de marzo es un día aciago para nosotros. Es tan importante mantener viva la memoria y saber lo que pasó y hacer docencia en los jóvenes, ya que en cada actitud en la que se glorifica la muerte se vuelve a abrir la llaga de una argentina que vivimos”.

Madres y Abuelas bregaron por la unidad y seguir con la búsqueda de memoria, verdad y justicia

Las referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida y Lita Boitano, bregaron hoy por “la unidad” de los argentinos y del “gobierno popular”, al tiempo que exhortaron a los jóvenes a “continuar con la búsqueda de memoria, verdad y justicia” por los delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, en la víspera del 45 aniversario del golpe de 1976.

Durante el acto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández, Carlotto, Almeida y Boitano fueron distinguidas por su lucha por los derechos humanos con el premio Juana Azurduy y luego hicieron uso de la palabra con un mensaje para las próximas generaciones a favor de la democracia y también hicieron referencias a “la importancia de la unidad del gobierno popular”.

A su turno, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó que las madres y las abuelas son “una parte de la historia, una parte muy larga y muy triste”.

“Ahora, llevamos la democracia más larga de nuestra historia política y tenemos que cuidarla y eso requiere resolverlo con criterios de unidad”, reflexionó Carlotto.

“Pensar distinto es una cosa, pero no puede haber enemistad entre los argentinos. Siempre se soñó con la unidad y no solo de los argentinos, sino también de la patria Grande”, agregó.

En esa línea, remarcó: “Nos han querido hacer perder la memoria diciendo que es pasado, pero la memoria es presente porque el dolor está todavía, tenemos que conseguir la verdad todavía y que la justicia juzgue con el peso de la ley, porque no tenemos venganza, ni revancha, sino que tenemos amor en el corazón”.

A la hora referirse a la situación política nacional, en especial del Frente de Todos, fue directa: “Digan lo que digan, hay que seguir juntos. Son tiempos de Alberto y de Cristina (Kirchner); son tiempos de los herederos de los políticos que dieron su vida en la dictadura. No perdamos el tiempo”, exhortó.

En el mismo sentido se expresó la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien afirmó: “Tenemos que cuidar a este Gobierno popular y nacional que tanto costó recuperar. Si hay diferencias, hay que dejarlas de lado”.

“Miren que el enemigo está ahí, están estos anti todo”, advirtió en referencia a la oposición.

En ese sentido, pidió “no bajar los brazos, queridos jóvenes” porque “eso de plantar árboles es sembrar memoria y ahí están nuestros hijos”.

“Esa memoria que nunca va a desaparecer, aunque quedamos pocas abuelas y madres, queda la juventud, los militantes que se juegan por el otro como lo hicieron los 30 mil”, cerró Almeida.

Por su parte, la titular de Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Lita Boitano, contó: “Estoy feliz de estar con vida con todo lo que implica la pandemia y haber vuelto después de ese enemigo agazapado que estuvo cuatro años”.

Boitano concluyó: “Pido a Dios que termine la pandemia, y me de salud para vivir este Gobierno glorioso que tenemos con Alberto y Cristina para que estemos cada vez mejor, unidos y listos para vivir y gozar porque todos nos merecemos eso después de 4 años nefastos” del gobierno anterior.

Las organizaciones de derechos humanos no convocaron a una movilización a Plaza de Mayo como tradicionalmente se realiza los 24 de marzo debido al contexto de la pandemia de coronavirus para evitar aglomeraciones multitudinarias, por lo que se realizarán distintas actividades entre la que se destaca la plantación de árboles.