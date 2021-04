Alberto Fernández: “Hay una parte de la Argentina que está enferma de odio”

El Presidente volvió a defender la decisión de suspender la concurrencia a las escuelas por dos semanas en el AMBA, instó a la población a “cuidarse, por mucho que nos pese” y anunció que se llevará el hospital de campaña del Ejército Argentino para que se instale frente al Liceo Militar de Santa Fe.

El presidente Alberto Fernández habló del duro momento que atraviesa el país por el aumento de casos de coronavirus y remarcó la necesidad de dejar las diferencias de lado. En ese punto retomó los dichos del expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica de que “hay una parte de la Argentina que está enferma de odio” y consideró que “el odio no ayuda nada, nos contamina, nos frena, nos lleva a festejar la derrotar del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada”.

El máximo mandatario encabezó un acto desde Santa Fe, donde realizó anuncios para la provincia en el marco de la reunión de gabinete federal del programa Capitales Alternas, y advirtió que “el virus no se fue, está claro que vuelve y vuelve con más virulencia”.

En ese sentido, llamó a reforzar los cuidados y recordó que la experiencia del 2020 expuso que “todo empezó en la ciudad de Buenos Aires, se extendió al AMBA y empezó a irradiar al resto del país”, por eso hizo hincapié en la idea de “entender el tiempo que vivimos”.

En otra parte de su discurso, el jefe de Estado defendió su decisión de cancelar las clases presenciales hasta el 30 de abril: “Uno no resuelve las cosas arbitrariamente. Cuando tomé la decisión de decir ‘no sigamos con las clases presenciales’ fue producto de haber visto que el crecimiento en el término de 20-30 días de contagios en el AMBA de recién nacidos hasta chicos de 19 años era superior al 200%”.

“¿Qué hago? ¿Me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? Llamo a los que saben, que me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25-30% más. Esa circulación lleva al virus encima y multiplica los contagios”, sentenció.

Por otro lado, el Presidente reconoció que cuando comenzó la pandemia sintió que “la sociedad argentina podía recuperar el sentido de la solidaridad que en gran medida se había perdido”, y retomó los dichos del exarquero Pablo Caballero: “Cuando la pandemia empezó todos dijimos ‘es tan tremendo el horror que vamos a salir mejores de esta pandemia’, porque nos vamos a dar cuenta lo minúsculos que somos. Pasado el tiempo, los que eran buenos salieron buenísimos, pero los que eran malos salieron malísimos”.

Y agregó: “Yo no me quiero quedar con esa idea. Quiero insistir en que debemos salir mejor de la tragedia que nos toca vivir”.

“Nadie sabe decirnos qué puerta hay que tocar. Cargamos la melancolía de abrazarnos, de estar cerca de nuestros seres queridos, la herida que nos deja cada muerto, la pena de cada contagio. Después de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Vivamos por favor”, concluyó, parafraseando el tema de Lito Nebbia.

Un mensaje para que el Congreso trate la reforma judicial

Al referirse a la problemática del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, Fernández habló de la importancia de que se trate la reforma judicial en el Congreso: “Estamos esperando que los diputados hagan su parte. Era una ley para resolver este problema, para darle una pelea frontal al narcotráfico, a la trata de personas, no para beneficiar ni lograr la impunidad de nadie”.

“Espero que los diputados retomen las reformas del sistema judicial. Parte de uno de los cinco problemas que me cuesta resolver no depende de mí, depende de los diputados de la Nación. Les pido que hagan todo esfuerzo y que los diputados de Santa Fe lleven esa voz a la Cámara y digan lo que está pasando en Rosario para enjuiciar al crimen organizado”, resaltó.

Y añadió: “No es un delito más. No es enjuiciar a un ladrón de carteras, sino a un sistema criminal que se ha instalado en un lugar para complicarle la vida a los rosarinos. Ojalá que me ayuden a poder sacar adelante esa ley”.

Producción local de la Sputnik V

Sobre la producción de la vacuna rusa Sputnik V en Argentina, el Presidente recordó que “el primer lote está en esta momento en Rusia” donde “el instituto Gamaleya hace un control de calidad para dar la certeza de que esté todo bien.

“Eso para Argentina es un avance muy importante. Encontramos buena receptividad en el Fondo Ruso y en laboratorios Richmond. Ojalá que cuanto antes tengamos la vacuna de los argentinos”, declaró en una conferencia de prensa posterior al acto.