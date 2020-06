Alberto Fernández confirmó que avanza con un impuesto a la riqueza “por única vez”

El Presidente dijo que es un gravamen extraordinario para las grandes fortunas. “Hay que esperar que lo decida el Congreso”, precisó.

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes 2 de junio que se está “trabajando y avanzando” en la elaboración del proyecto de impuesto a las grandes fortunas con el fin de financiar recursos para combatir la pandemia de coronavirus, aunque insistió en que esa iniciativa “depende del Congreso“.

Al referirse a los problemas que enfrenta el Gobierno, mencionó la reestructuración de la deuda externa y señaló: “Estamos en un proceso de discusión y es muy importante para nuestro futuro”, sin brindar detalles de la negociación.

En diálogo con el periodista Matías Martín en su programa Basta de Todo que se emite por FM Metro, el jefe de Estado defendió la iniciativa de aplicar un gravamen extraordinario para financiar gastos en medio de la pandemia, al sostener que “no es un impuesto a la riqueza, sino un pago por única vez”.

Pero insistió en que la aprobación de ese proyecto dependerá de lo que resuelvan los legisladores. “Sé que se está trabajando, y que se está avanzando, y hay que esperar lo que decida el Congreso”, sostuvo.

Al hablar de la iniciativa, el mandatario aprovechó para rechazar críticas a su gobierno: “Yo no cerré nada, no cerré el Congreso que nunca estuvo parado y está funcionando, yo no cerré los tribunales y el Poder Judicial, porque eso no depende del Presidente”, dijo.

Al ser consultado sobre los problemas y demandas en la cuarentena dijo: “Me urgen todos los problemas, el de los profesionales independientes, el de los gimnasios, el del comerciante, y lo único que me están sobrando son problemas, y estoy tratando de hacer frente a todos“.

Dijo no entender algunas protestas contra la cuarentena como la realizada el fin de semana último, pero señaló que sí entiende al que “demanda porque quiere poder trabajar”.

“No recuerdo un día fácil de trabajo, porque siempre se presentan problemas y encontrar una solución te pone contento, pero a los diez minutos, hay un problema nuevo”, señaló.

Al referirse a los reclamos por los créditos UVA, dijo que “afectan a un universo muy chico de gente, creo que son alrededor de 90 mil personas, pero a ellos también les hemos dado una mano”.

Resaltó que en el Gobierno “nos ocupamos de este problema y el Estado absorbió el costo de las cuotas, entiendo la urgencia que viven pero no es una mayoría enorme”, dijo al referirse a los deudores hipotecarios.

Recordó también que a los trabajadores de la salud -algunos de los cuales se sumaron a la protesta el fin de semana para reclamar mejores condiciones laborales-, también se les ha “otorgado un bono y le hemos quitado el pago de ganancias, con lo cual tienen una especie de salario indirecto, y es una ventaja para ellos”, y destacó el desempeño que está teniendo el sector en medio de la emergencia sanitaria.