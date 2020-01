ALAF realizó una reunión técnica con las universidades más prestigiosas del mundo

View this post on Instagram

Realizamos en ALAF una reunión técnica con prestigiosas Universidades nacionales e internacionales. Estuvieron presentes representantes del sector de ingeniería ferroviaria de la @uba_ar, la Universidad Nacional de Lanus @unlaoficial, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora @fiunlz, la Universidad Nacional de San Martín @unsamoficial, la Universidad Técnica Nacional @utn_haedo_ferro y nos acompañaron representantes de la Universidad de Brimingham @unibirmingham Pensamos y proyectamos actividades técnicas y formativas para el futuro aportando al sistema ferroviario de nuestro país !!