Ailén Bechara: “Se me ve la celulitis y tengo panza”

La modelo mostró su panza y remarcó que mostrarse tal cual, sin retoques, la hace sentir plenamente feliz.



En este último tiempo, Ailén Bechara reflexionó en profundidad sobre las exigencias corporales que la oprimieron durante muchos años. Contenta por haberse aceptado tal cual es, la modelo se muestra sin retoques digitales en las redes sociales.

En esta oportunidad, luciendo un top deportivo con unas calzas haciendo juego, Ailén mostró su panza sin filtros. “Me pasó algo que me dejó la panza así, ya les contaré. Se me ve la celulitis acá, pero me chupa un huevo”, expresó.

Además, la modelo remarcó que desde que se muestra sin filtros se siente liberada y plena. “Libre y feliz. Quiero más… ¡Me chupa un huevo!”, expresó junto a las imágenes luciendo su cuerpo en su habitación.

“Esta es mi panza, tengo abdominales pero no es una panza de una supermodelo. Tengo panza, tuve un hijo, como y me gusta comer. A liberarse, mujeres”, sentenció.