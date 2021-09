Agustina Cherri habló sobre el presente de Gastón Pauls

La actriz se refirió a su ex y padre de dos de sus hijos, quién luego de superar la adicción a las drogas conduce el ciclo Seres Libres y ayuda a quienes pasan por esa situación

Agustina Cherri estuvo en pareja con Gastón Pauls desde 2007 hasta 2014, cuando nacieron sus hijos Muna (12) y Nilo (9). Cuando ella lo conoció, el actor estaba atravesando el peor momento de su adicción a las drogas, enfermedad que logró superar en medio de la relación. Y hoy, completamente recuperado, se encuentra al frente de Seres libres, un programa de Crónica HD con el que intenta ayudar a las personas que pasan por la misma situación.

Es verdad que, tras la ruptura, la actual protagonista de La 1-5/18, tira que debuta este lunes por la pantalla de ElTrece, rehizo su vida con Tomás Vera, con quien tuvo a su tercera hija, Alba (1 y 11 meses). Sin embargo, siempre mantuvo una excelente relación con el padre de sus hijos mayores. Y, en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, La Once Diez / Radio de la Ciudad, se refirió al presente de Pauls con tiernas palabras.

“Es maravilloso. A mí me genera mucho orgullo Gastón, ver cómo pudo girar la página, cómo pudo transformar el dolor y la enfermedad en un recurso de ayuda”, comenzó diciendo Cherri. Y explicó: “Yo viví un montón de cosas con él y te puedo decir que me genera mucho orgullo. Por él, por mis hijos, por lo que representa, su evolución, la clase de persona que es y el servicio que da hasta por fuera de las cámaras. Porque hay muchos que se han acercado al programa que habla de eso. Pero el trabajo que él hace con el tema y que nadie sabe pero yo sí sé por la relación que tengo con él”.

En ese sentido, Agustina hizo hincapié en la faceta solidaria de Pauls, más allá de la televisión. “Si la gente supiese el trabajo silencioso que hace Gastón, a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, sería de admiración a nivel social, desde la sociedad en general”, dijo. Y remarcó la importancia de “poner en boca algo de lo que mucho tiempo no se habló” y que, según dijo, le parecía “totalmente necesario para las víctimas y los familiares de las víctimas”. “Siempre tiene mi apoyo incondicional”, agregó

La actriz reconoció que ella sabía muy bien por lo que pasaban los seres queridos de los adictos. Y remarcó: “Por eso me parece que poner en palabras y hablar de temas que tiempo atrás eran ocultos, me parece muy importante. Hay que hablar, porque es una realidad que viven muchísimas personas. Sucedes mucho más de lo que nosotros creemos, justamente, porque no se habla. Y es súper necesario porque todos tenemos a un amigo, a un familiar, a un allegado, a un conocido, a un amigo de un amigo que lo padece. Así que hay que unir conocimientos, esfuerzo y ayuda”.

Cabe recordar que Cherri, que comenzó su carrera con apenas siete años de edad, se mostró preocupada por la decisión de su hija Muna de incursionar en el mundo artístico. “El problema es que cuando yo empecé no era como ahora, los medios no eran como en la actualidad ni había redes sociales. Hoy hay todo un mundo que me asusta más”, dijo. Y señaló que, al tener padres actores, la jovencita deberá lidiar con el mote de ser la “hija de”, más allá del talento que ella pueda demostrar. Aunque, obviamente, tanto Gastón como ella la apoyan en su decisión.