Agustín Cachete Sierra reveló qué hicieron sus padres con el dinero que ganó actuando de niño

El actor fue parte durante doce años de las exitosas producciones de Cris Morena, como “Chiquititas”, “Rebelde Way” y “Casi Ángeles”.

Cachete Sierra estuvo invitado en el programa La Noche y en un mano a mano con Leandro Rud, confesó que sus padres guardaron celosamente el dinero que ganó durante el tiempo que trabajó para la factoría de Cris Morena.

Agustín dijo que todo comenzó cuando tenía 7 años y era amigo del hermano de Agustina Cherri, quien en ese momento estaba de novia con Tomás Yankelevich, el hijo de Cris Morena.

De tanto ir a la casa de su amigo, le ofrecieron incorporarse a Chiquititas, y si bien él quería ser tenista o futbolista, su hermana que era fanática del programa, lo empujó para que tome la decisión.

“En mi casa se hizo un piquete y me dijeron andá y fue así como me presenté en el casting y quedé”, dijo Agus.

Si bien al principio creia que era sólo por un tiempito, cada año empezaba un nuevo proyecto y fue así como después de Chiquititas, ingresó a Rincón de Luz, Floricienta y Rebelde Way. “Siempre estaba en los proyectos de Cris”, aseguró, agradecido.

Sierra habló sobre la realidad económica que se vivía en su familia; un hogar de clase media trabajadora y él cobraba una suma que era muy diferente a lo que estaban acostumbrados a tener. Por eso sus padres decidieron guardar celosamente cada peso del niño y también ubicarlo para que no se desbande. “No tenía privilegios. Recién cuando cumplí 18 años me entregaron el dinero. Evitaron que me lo gaste en zapatillas o celulares. Mis padres me decían que por más que yo pueda comprarme borcegos con ese dinero, ellos no se los podrían comprar a mi hermano, por lo tanto no los iba a tener dado que no trabajaba por la plata sino porque me gustaba, y tampoco iba a llenar el chango del supermercado”, detalló y agregó: “En cambio cuando me quedaba a dormir en la casa de algún compañero de elenco, era diferente. Él quería chipá en el desayuno y lo tenía”

Sierra confesó que tras los éxitos tanto acá, como en Latinoamérica y principalmente en Israel, todo se terminó y tuvo que hacer el camino inverso, aunque pudo comprarse su departamento con la ayuda del papá.

“Después del 2010 no volví a trabajar. Primero me lo tomé como vacaciones y aproveché a juntarme con mis amigos y comer asados. Después me empecé a preocupar”.

Al tiempo comenzó a hacer obras en el circuito under, con tan sólo 40 personas en el público y eso le dio una nueva enseñanza. Estudió Stand Up y después, al tiempo, volvió al circuito comercial.

“Cuando me llamaron para estar en el Cantando no quería aceptar. Nunca canté ni sé cantar, pero pensé que era una forma de aprender a hacerlo y finalmente ganamos”.

Paralelamente participó de Sex, la obra de José María Muscari, algo absolutamente innovador y ahora, con 30 años pudo comprarse su primer 0 KM

“Aprendí mucho. Con Cris se trabajaba en equipo. Ella exigía al 100 porque te daba el 100 y todo era impactante”

Agus contó la experiencia de cuando tenía 12 años y viajó a Israel: “Las chicas nos mostraban las tetas y nos decían ´esto es para ustedes´. Éramos como los Rolling Stones. Hicimos más de 15 shows con 12 mil personas en cada uno. Teníamos la seguridad del Mossad y en el aeropuerto había aviones Caza del ejército israelí que nos protegían porque éramos personalidades importantes”.

Ahora Cachete se prepara para ingresar a La Academia: “Vuelvo a sentir muchas cosas de la época de Cris” y está feliz porque lo ve como una señal dado que es fanático de La Academia Racing Club,

Días atrás, Candela Ruggeri confesó que Cachete Sierra fue el primer hombre que le rompió el corazón y que por eso, entre sus amigas lo llaman “elque”, el que me dejó.. La joven aseguró también que se enamora muy fácil.

Ahora, el galán, respondió a sus dichos y contradiciéndola, aseguró que nunca fueron novios.