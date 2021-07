Adriana Brodsky reveló la última confesión que le hizo Alberto Olmedo

La actriz y exvedette relató en Los Mammones un extraño momento que vivió junto al capocómico antes de su trágica muerte.

La exvedette Adriana Brodsky estuvo invitada a Los Mammones (América) en donde homenajearon su paso por la televisión argentina y en donde sorprendió a todos al recordar una inquietante confesión que le hizo Alberto Olmedo en pleno éxito.

“Sé que hay una anécdota que es impactante de verdad. Un día Olmedo detecta que vos estabas para atrás y… ¿Querés contarla vos?”, le consultó el conductor, Jey Mammon.

“Eso fue algo que me quedó muy marcado. Después de mucho tiempo lo conté”, confesó la actriz. “Sí querés lo recordamos o si querés lo dejamos pasar”, le comentó Jey.

“Sí, no hay problema. Yo estaba mal porque me había peleado con mi pareja como siempre. Yo estaba harta, tenía el aura baja. Entonces llego y él estaba en la otra punta del lugar. Era como que detectaba todo, no sé qué sentía o qué tenía”, comenzó a relatar Brodsky. “Y viene hasta donde estaba yo, me agarra de los hombros y me pregunta qué me pasa. Y yo le digo ‘tengo problemas’. Entonces él me dice ‘no seas así, vos sos una estrella’. Me dijo dos millones de cosas hermosísimas que yo no era solo para hacerme sentir bien”, recordó emocionada la actriz.

“El decía que el sketch del manosanta no existiría si no fuese por vos”, agregó Jey. “La cosa es que me mira y se le empiezan a poner los ojitos así como lagrimosos y me dice ‘yo en estos momentos me pegaría un tiro en la sien’. Yo la verdad es que no pude pensar en preguntarle qué le pasaba. Quedé helada. Entonces uno después va pensando en todas las cosas que le pasan al ser humano, porque eso somos. Entonces él que tenía un personalidad muy melancólica, le deben haber pasado mil cosas que nadie supo”, concluyó Adriana.

Una confesión personal

Más adelante, la actriz recordó los dos años que trabajó junto al capocómico y la habilidad que tiene su figura para perdurar en el tiempo. “Vos tenés una foto de él en tu casa, ¿no? ¿Es verdad que le tocás la nariz y le hablás?”, le preguntó Jey. “Sí, y a Beatriz (Salomón) también. Voy haciéndoles como un mimo”, confesó.

“Es como que los tenés ahí en tu casa”, agregó el conductor. “Sobre todo desde que murió Beatriz. Nunca puse una sola foto mía en mi casa y mirá que tengo unas increíbles, pero si tengo de familiares y amigos. Y esa foto me inspiró a ponerla, cuando entro en casa los tengo a los dos ahí”, comentó Adriana con una sonrisa.