Adrián Suar habló sobre el abuso que sufrió Tomás Kirzner

El productor reveló detalles de la fuerte confesión de su hijo en “PH”.

Adrián Suar abrió su corazón y habló nuevamente sobre el abuso que sufrió su hijo Tomás Kirzner a los 7 años. La conversación se dio en el ciclo radial “En diálogo con Longobardi” de Marcelo Longobardi y el reconocido artista contó cómo vivió enterarse de lo que había marcado la vida de su primogénito.

El actor aseguró que, tal y como Toto Kirzner lo develó en “PH: Podemos Hablar” (Telefe), tanto él como Araceli González sabían de lo ocurrido; sin embargo, para Suar fue muy impresionante saber de esta situación luego de tanto tiempo de que ocurriera: “Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, Araceli y yo, ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años o 14 años no contó nada. Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan”.

Adrián Suar fue contundente sobre los sujetos que se atreven a realizar estos delitos: “Es un flagelo de ese tipo de personas enfermas, porque es una enfermedad, que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atentos”; al referirse específicamente al hombre que abusó de Toto, develó que estuvo en los planes de Araceli y de él llevar todo esto a la Justicia: “Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones judiciales, pero después hablamos con mi hijo, y como él contó, decidió no hacerlo. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad, por su espontaneidad y por su manera de vivirlo”.

A modo de consejo, Adrián Suar manifestó la importancia de estar muy pendiente del entorno que rodea a los niños: “Pero igualmente, como padre, estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís: ‘No puedo creer que te pasó eso’ y no te enteraste, pero pasó a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que hayan pasado y sigan pasando”.

El fuerte relato de Toto Kirzner sobre su abuso a los siete años

En octubre del año pasado, Tomás asistió al programa de Andy Kusnetzoff en Telefe “PH: Podemos Hablar” y fue ahí donde tras la pregunta del periodista que invitaba a los presentes contar a cuál momento de sus pasados volverían, el hijo de los actores confesó que había sufrido un abuso en su infancia.

Kirzner enunció: “No hay un momento concreto en el que quiera volver. Tal vez hay un Toto de 7 años con tal situación le diría que no hace falta ir a ver a tu amigo, mañana lo podés ir a ver…”, para luego seguir con la confesión que dejaría helados a los que lo acompañaban y la audiencia del programa: “No sé ni cómo se dice, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años“. Tomás ofreció detalles sobre quién era la persona que cometió el terrible delito: “Yo soy una persona muy ansiosa, y todo lo quiero ya. Quería ir a la casa de mi amigo, tenia 7 años. Donde vivíamos, en Zona Norte… Habíamos alquilado una casa, en esa casa estaba laburando una persona que yo no conocía tanto, pero lo había visto en un par de oportunidades. En un momento me empezó a hablar, pero en un momento la charla, no me preguntes por qué, no lo sé, se empezó a oscurecer todo. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar, me agarra del brazo y me arrastra hasta la casa y ocurre eso. Horrible”.

Luego, el hijo de Araceli y Adrián recordó que esto le ocurrió nuevamente: “En otra oportunidad lo mismo, y yo me fui llorando, no sabía a quién decirle. Después no lo vi más por un tiempo, pero durante ese año, el lugar en el que yo vivía, resultó ser una pesadilla”.