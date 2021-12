Adabel Guerrero: “Moria me hizo mucho daño”

“Tengo un pensamiento bastante negativo sobre Moria Casán”, dijo la artista que fue entrevistada con Catalina Dlugi.

Adabel Guerrero volvió a hablar de su difícil adolescencia. Pero además se refirió a la bronca que le quedó con Moria Casán por el maltrato que recibió.

La vedette subrayó en una comunicación con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina” por La Once Diez/Radio de la Ciudad que “la danza me salvó la vida y muchas personas, no hay una particular porque sino sería muy egoísta con el resto, a partir de los ocho años empecé a hacer la carrera de danza y después a los 14 ya estaba bailando con Iñaki Urlezaga”.

“Tenía miedo de vivir en la casa con mi hermano por toda su situación y su entorno, después me fui a vivir con mi abuela para otro lado, después mi abuela se va con mi tío. Cuando te sentís solo y perdés a casi toda tu familia y no tenerla, no tener una contención a mí me hizo mucho daño. Yo pensaba cómo no puedo tener una mamá, un papá, un hermano”, sostuvo.

Por su parte, fulminó a Moria Casán por ser la responsable de que la pasara mal en el Cantando del año pasado a lo que recordó: “Con Moria sí tuve un problema, me hizo mucho daño. No solo que no la quiero, sino que tengo un pensamiento bastante negativo hacia ella. Alguien que está haciendo daño sentado en una silla no merece ningún respeto para mí. A mí no me gusta la gente que vive de hacer daño a los demás”.