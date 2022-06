Acusan a la mamá de Tini Stoessel de robar 95 mil dólares

Según trascendió, Mariana Muzlera habría extraído del banco una jugosa suma de dinero que no le pertenecía. Los detalles.

Mariana Lucía Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, quedó involucrada en un terrible escándalo: la mujer de su padre, María Cristina Chaves, quien además es no vidente, denunció ante la Justicia que le robó 95 mil dólares.

La información fue dada por Diario Popular, quien tuvo acceso a la palabra de las personas involucradas en esta situación. Según detallaron en dicho sitio, donde accedieron al expediente judicial de la denuncia, la mamá de la cantante habría retirado el 19 de mayo de 2021 un total de 95 mil dólares de la cuenta bancaria de su padre, Guillermo Muzlera. Además, dicha cuenta la compartía con su esposa, María Cristina Chaves.

Además, según se expresa en la denuncia penal, el banco reconoció que Mariana Muzlera no estaba autorizada para retirar dinero de la cuenta de su papá.

Qué dijo la mamá de Tini Stoessel sobre la denuncia en su contra

Luego, el jueves 9 de junio, desde Diario Popular se comunicaron telefónicamente con el Dr. Agustín Rodríguez, el abogado de la mamá de Tini Stoessel, y este dijo desconocer por competo el tema.

A su vez, el representante legal de María Cristina Chaves sostuvo que realizó una mediación oficial en octubre del 2021 con el abogado de Mariana Muzlera. A todo esto, cuando le consultaron a la madre de Tini por este escándalo, afirmó no tener idea de nada y “sostuvo no haber realizado ninguna extracción bancaria en la cuenta de su padre y no ser la persona que identifican como la responsable”.