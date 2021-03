Acuerdo de Espert y López Murphy: los liberales tendrán elecciones primarias

La centroderecha alcanzó un acuerdo para formar el frente “Vamos”. Quiénes lo integran.

Los liberales podrían tener sus primeras primarias del siglo luego del acuerdo al que llegaron José Luis Espert y Ricardo López Murphy para las elecciones de este año.

Este miércoles se firmó el acuerdo para crear un frente de centroderecha que se llamaría “Vamos”, según anticiparon a LPO en el sector de los liberales.

Además de los integrantes de Avanza Libertad de Espert, Milei y Luis Rosales, participaron Cynthia Hotton, José Antonio Romero Feris, del Partido Autonomista Nacional, los representantes de la Ucedé y el ex ministro de Economía Roque Fernández, del Partido Demócrata Nacional.

El frente Republicanos Unidos, en tanto, está integrado por Recrear (López Murphy), Mejorar (de Yamil Santoro y Darío Lopérfido), Uni2 (de los economistas Agustín Etchebarne, Gustavo Segré, Gustavo Lazzari, Fausto Spotorno y Manuel Adorni), y el partido Libertario (de Agustín Spaccesi y Santiago Pauli).

El objetivo es competir en todas las provincias, amparados en que el Partido Autonomista y el Demócrata tienen personería nacional. De ahí la importancia que adquirió Roque Fernández en el armado, así como el “Pocho” Romero Feris.

El sector de Espert no está del todo convencido de ir a primarias, aunque el objetivo es que las primarias se utilicen sólo si no se llega a una lista de unidad. En ese caso ya se palpitan enfrentamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. López Murphy será candidato a diputado pero aún no definió en cual de los dos distritos. En ese sentido, podría enfrentar a Espert en la provincia o a Javier Milei en la Ciudad.